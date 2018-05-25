Гройсман в Брюсселе назвал «Северный поток-2» гибридным оружием против Европы

По словам премьера, сейчас Европа стоит перед таким же выбором, что и Украина несколькими годами ранее, когда Россия активно использовала газ как инструмент политического давления.

Проект по строительству в обход территории Украины газопровода «Северный поток-2» станет рычагом давления России на страны ЕС и поставит под угрозу энергетическую безопасность Европы. Об этом во время конференции о вопросах транзита российского газа в ЕС в Брюсселе заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

«Этот проект – это гибридное оружие, которое направлено против европейских государств, и мы должны это остановить… Россия хочет построить газовый поток, уничтожить украинскую ГТС и заполучить абсолютно единственный рычаг давления на европейские страны», - сказал премьер-министр.

Также Гройсман высказал беспокойство относительно ситуации, когда ЕС станет уязвимым перед РФ, потеряв транзит через территорию Украины.

Читайте такжеПорошенко: «Северный поток-2» не является экономическим проектом и вредит европейскому единству

«А что будет если Европа, не дай Бог, сможет потерять свою энергонезависимость и стать еще более зависимой от России, которая в последние годы демонстрирует беспрецедентную агрессию», - сказал он.

Премьер привел опыт Украины, против которой Россия всегда использовала газ как оружие против независимости нашей страны.

«Эти отношения (между Россией и Украиной – УНИАН) всегда были на грани: Россия поставляет Украине газ, а взамен требует часть суверенитета. Россия использовала газ в качестве оружия против нашей независимости и делала нас слабыми. Сегодня мы стоим перед таким же выбором», - отметил Гройсман.