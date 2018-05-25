Украина и ЕС начнут трехсторонние переговоры с Россией по вопросу транзита газа

По словам премьер-министра, позиция Украины на этих переговорах будет твердой и ответственной.

Украина и представители Европейской комиссии договорились о начале трехсторонних переговоров с Россией по вопросу транзита российского природного газа в страны ЕС через территорию нашей страны. Об этом в соцсети Twitter сообщил премьер-министр Владимир Гройсман по результатам встречи с еврокомиссаром по вопросам энергетики Марошем Шефчовичем.

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«Украина и ЕС договорились начать трехсторонние переговоры с участием РФ по транзиту газа в Европу. Позиция Украины на этих переговорах будет твердой и ответственной», - написал глава правительства.

Согласно сообщению пресс-службы правительства, премьер также подчеркнул, что использование отечественной газотранспортной системы - это надежная альтернатива проекта «Северный поток-2», который сейчас является по большей части политическим проектом и угрозой энергетической безопасности Европы.

Сообщаатся, что стороны договорились согласовать позиции по использованию украинской ГТС на взаимовыгодных условиях.

Также был поднят вопрос интеграции объединенной энергетической системы Украины с энергосистемой континентальной Европы (ENTSO-E). Гройсман подчеркнул, что объединение энергосистем может стать хорошим примером для других сфер и отраслей сотрудничества.

Как сообщал УНИАН, проект «Северный поток-2» предусматривает строительство и работу двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию. Новый трубопровод планируется построить рядом с уже существующим «Северным потоком-1».

Строительство газопровода должно завершиться к концу 2019 года. Протяженность трубопровода составит 1220 километров, он должен соединить российскую Усть-Лугу и немецкий Грайфсвальд.

Украина выступает против строительства «Северного потока-2» и заявляет, что он никоим образом не способствует диверсификации поставок газа в Евросоюз.

В конце марта - начале апреля 2018 года компания Nord Stream 2 (оператор проекта строительства газопровода «Северный поток-2») получила разрешение на строительство газопровода от Германии и Финляндии.

17 мая руководитель группы поддержки Украины Генерального директората по делам соседства и переговоров по вопросам расширения ЕС Петер Вагнер сказал в Киеве, что Еврокомиссия пытается обеспечить сохранение долгосрочных интересов Украины по транзиту газа в случае строительства Россией газопровода «Северный поток-2».