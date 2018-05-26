В ожидании чуда: сможет ли Украина слезть с газовой иглы

Будет ли правительство повышать цены на газ для населения, или не будет? «Я знаю, что есть много людей, которые хотят мне надеть это на голову, чтобы сказать: вот, Гройсман в этом виноват, но не Гройсман в этом виноват и не украинцы, виновата ситуация сегодня, из которой мы должны найти правильный выход», - вот так недавно премьер-министр Владимир Гройсман ответил на волнующих всех вопрос.

Ответ премьера, в принципе, свелся к следующему – пока правительство по-прежнему думает, как выйти из положения. Чтобы и требования ключевого кредитора Украины выполнить, и платежеспособность населения учесть.

Кстати, как выйти из этого тупика Кабмин Гройсмана думает фактически с первого дня своей работы. Ранее неоднократно были сообщения о том, что правительство ведет переговоры с МВФ о пересмотре формулы определения цены на газ для населения и надеется выйти на компромиссный вариант. Но судя по последним жестким заявления Фонда, договорится не удалось и не удастся.

«По вопросу газа - цены на газ для домохозяйств в Украине не менялись два года, несмотря на значительный рост международных цен. Это приводит к «скрытым» субсидиям, которые являются регрессивными и приносят непропорциональную выгоду крупнейшим потребителям. Мы считаем важным, чтобы цены на газ определялись рынком в соответствии с реформами, которые были имплементированы в 2016 году», - заявил в середине мая директор департамента коммуникаций Международного валютного фонда Джерри Райс, уточнив, что уязвимые слои населения должны быть защищены с помощью действующей системы субсидий.

Почему Гройсман тянет с повышением цен на газ тоже понятно – накануне приближающихся выборов в парламент такие действия фактически поставят крест на его политической карьере.

Смягчить ценовой удар по населению возможно, если бы удалось резко увеличить собственную добычу голубого топлива. Но, из-за отсутствия инвестиций в эту отрасль на протяжении многих лет, а также тотальной коррупции, рывок в добыче нереален. Здесь хотя бы к 2020 году выполнить программу об увеличении добычи газа до 27 млрд кубометров с нынешних 20 млрд.

«Непаханое поле» месторождений

Намерения властей отказаться от импорта «голубого» топлива появились не на ровном месте. Украина имеет внушительные запасы газа на своей территории, которые оцениваются в 600-900 млрд кубометров. По этому показателю наша страна входит в первую тройку государств Европы, однако значительно уступает в темпах добычи странам даже с более скудными запасами.

Более того, несмотря на очевидные выгоды отказа от импортных поставок, реальные шаги по наращиванию добычи были предприняты только после начала российской агрессии против Украины. В частности, была утверждена концепция развития газодобывающей отрасли до 2020 года, а, пожалуй, самое главное событие произошло в 2016 году, когда Украина впервые в новейшей истории ввела рыночные цены на газ для населения.

Такая мера позволила вывести из пике крупнейшую газодобывающую компанию «Укргазвыдобування», которая обеспечивает 70% всей добычи голубого топлива в Украине.

С введением рыночных цен госкомпания неожиданно получила огромный финансовый ресурс для инвестирования в собственную добычу и уже по итогам 2017 года показала рост на 4,4% до 15,3 млрд кубометров. Не ахти какой результат, но все же.

Кстати, денег в «Укргазвыдобування» действительно оказалась так много, что компания сумела освоить в качестве инвестиций только треть из запланированных 30 млрд грн. «Оптовая цена, по которой продает газ «Укргазвыдобування», имеет прибыльность более 250%. Инвестиционная программа на 2017 год в рамках проекта финансового плана составляла 30 млрд грн, а реальное ее выполнение – только 9 млрд грн», - так распекал руководство «Укргазвыдобування» вице-премьер Владимир Кистион, которого считают ближайшим соратником премьера и его «правой рукой».

Не могут продемонстрировать существенный прирост добычи газа, к сожалению, и частные компании. В 2017 году частники, к примеру, добыли 4,2 млрд кубометра газа, что практически соответствует показателям 2016 года.

Как объяснил исполнительный директор Ассоциации газодобывающих компаний Украины Роман Опимах, в законодательном поле была проведена огромная работа по созданию комфортных условий для работы газодобывающих компании, однако основные новации вступили в силу только с 2018 года.

«Когда инвестиционный климат был улучшен? Это произошло в 2018 году. Введение стимулирующей ренты для новых газовых скважин вступило в силу в 2018 году, децентрализация ренты (5% ренты получает местный бюджет) вступила в силу в 2018 году, мораторий на повышение налогов для газовых проектов до 2023 года также вступил в силу в 2018 году, дерегуляционный закон, который существенно улучшил инвестиционный климат в разрешительной системе, убрал 15 разных разрешений и облегчил доступ к земле, вступил в силу в апреле 2018 года», - отмечает эксперт.

Возможно, ситуация с частной добычей улучшится уже в ближайшее время. Ведь в первом квартале этого года частные компании уже пробурили вдвое больше, чем за первый квартал прошлого года. «Мы видим, что на сегодняшний момент, в первом квартале, как минимум, частными компаниями было пробурено практически в два раза больше скважин, чем в первом квартале прошлого года. То есть однозначно это признак того, что добыча так же будет расти и мы увидим в скором будущем существенный рост», - отметил Опимах.

Свои прогнозы дали и сами участники рынка. В частности, одна из крупных частных газодобывающих компаний «Укрнефтебурение» планирует увеличить добычу в 2018 году на 37% - до 545 млн кубометров. Такой рост планируется достичь за счет запуска в эксплуатацию, как минимум, пяти новых скважин. Также в это году компания намерена увеличить инвестиции на более 70% - до 1,4 млрд грн.

Масштабные планы имеет и крупнейшая в стране частная добывающая компания «ДТЭК Нетфегаз», которая до 2020 года намерена увеличить добычу газа почти в 2 раза по сравнению с 2017 годом – до 3 млрд кубометров.

Коррупция не совместима с газом

Несмотря на существенное улучшения законодательного поля, положительные тенденции в добыче и бурении, надежды на выполнение общегосударственного плана по выходу на самообеспечение тают на глазах из-за действий Государственной службы геологии и недр, которая практикует выдачу специальных разрешений на пользование недрами без аукционов, а также действий местных органов власти, которые отказываются согласовывать разрешения.

Так, эксперт «Центра Разумкова» в энергетической сфере Сергей Дяченко критично оценивает возможности реализации правительственной программы до 2020 года. «Я думаю это нереально. С моей точки зрения, выйти на самодостаточность можно лет через 10 лет. Если бы у нас был шельф Черного моря, то через пять лет можно было бы. К сожалению, основные перспективные месторождения на шельфе остались в оккупированной зоне», - отмечает Дяченко.

По его словам, для существенного и быстрого наращивания добычи в Украине нужны колоссальные средства и современные технологии. «Первое -необходимо останавливать падение добычи и увеличивать дебет, решать транспортную проблему, так как к часто к небольшим месторождениям нерентабельно тянуть трубную инфраструктуру и есть большое количество месторождений в Украине большой глубины - более шести километров, то есть надо внедрять технологии глубинного бурения. Эти основные моменты требуют денег, если придет кто-то, кто вольет в нас достаточное количество миллиардов долларов, то, может, дело пойдет быстрее», - отмечает эксперт.

При этом интерес со стороны иностранных компаний к Украине есть, однако их останавливает непонимание работы наших разрешительных органов.

«Я знаю австрийских и немецких инвесторов, которые все ждут и не заходят. Ждут, когда нормализуется ситуация, а она никак не нормализуется. Раньше пеняли на войну, которая уже сильно на ситуацию на рынке не влияет. У этих компаний есть планы, все проработано, но они ждут, когда у нас будут какие-то реальные сдвиги. Из-за этого экономика недополучила сотни миллионов долларов», - отмечает Дяченко.

Об интересе со стороны потенциальных инвесторов говорит и Опимах. По его словам, во-первых, для прихода крупных компаний и развития отрасли наконец-то должен быть открыт доступ к геологической информации. Во-вторых, все спецразрешения на добычу нефти и газа должны выносится на аукционы, что является нормальной международной практикой.

Однако, по его данным, за последние 17 лет более 92% всех действующих сегодня нефтегазовых площадей были выданы вне аукционов, а сами аукционы не проводились уже полтора года, что, естественно, отпугивает иностранные компании.

«Их приход довольно реален, уже сейчас мы видим определенный уровень заинтересованности со стороны новых иностранных инвесторов, то есть уже в этом году, как минимум, 3-4 компании обращались за консультацией, запрашивали информацию, интересовались, какие в стране планы по развитию индустрии. У нас только позитивные ожидания в этом плане. Мы понимаем, что частные иностранные инвестиции нам нужны, как и современные стандарты работы в отрасли, и новые технологии разработки месторождений. При этом у этих компаний не много вариантов прийти: или они должны купить кого-то, кто работает на рынке, или поучаствовать в аукционах, приобрести потенциальный нефтегазовый участок и начать его осваивать, а аукционов нет», - отмечает Опимах.

По его словам, для изменения ситуации необходимо внести правки в правительственное постановление №615, которым регулируется порядок предоставления спецразрешений.

«Мы ожидаем, что правительство все-таки прислушается и уберет существующие внеаукционные порядки, которые позволяют Госгеонедрам предоставлять спецразрешения без открытых конкурсов. Кроме того, это позволит сделать предложение международным инвесторам, в том числе, это будет позитивным шагом для государства в плане увеличения поступлений средств в бюджет. Как показывают результаты проведения аукционов, которые проходили в 2015 и 2016 годах, стартовая цена по которой выносился участок на аукцион, была, в среднем, увеличена в 6 раз», - отмечает эксперт.

В свою очередь Дяченко отмечает, что проблема заключается в нежелании властей допускать в прибыльный бизнес новых игроков, в то время как ущерб от отсутствия аукционов исчисляется миллиардами кубических метров газа.

«Дело в том, что это проблема коррупции, то есть, даем своим, а чужим не даем. Это проблема нынешних властей. К сожалению, основной бизнес, в том числе энергетический, уже окучен бизнесменами, приближенными к власти и туда чужим пробиваться уже очень тяжело. Ограничение входа в бизнес гробит конкуренцию, повышает цены и делает экономику в целом не конкурентоспособной. Коррупция просто кошмарно процветает, и с этим точно надо что-то делать. Ущерб исчисляется в недополученных миллиардах кубов, плюс рост цен из-за отсутствия конкуренции», - отмечает эксперт.

Действующий механизм выдачи специальных разрешений остро критикуют и участники рынка. Так, в государственной «Укргазвыдобування» подчеркивают, что что среднее истощение месторождений компании составляет более 70%, поэтому ей критически важно получить новые лицензии с целью дальнейшего наращивания добычи углеводородов.

«Учитывая, что среднее истощение месторождений «Укргазвыдобування» составляет более 70%, к 2020 году компания завершит геологоразведочные работы на этих участках, и у предприятия не будет перспективных площадей для проведения геологоразведочных работ и открытия новых месторождений. Получение спецразрешений на новые перспективные участки недр является крайне необходимой предпосылкой увеличения добычи углеводородов для обеспечения выполнения программы «20/20» и достижения Украиной энергонезависимости», - отмечают в компании.

О том, что действия руководства Госгеонедр наносят непоправимый ущерб государству, неоднократно заявляли также и в крупнейшей отечественной нефтедобывающей компании «Укрнафта», которая, из-за действий Госгеонедр, теряет существенные объемы добычи, а государство – неуплаченные налоги.

В частной же «Укрнефтебурении» отмечают, что «прозрачность механизма выдачи и пролонгации специальных разрешений в Украине – это очень больной вопрос». «Де-юре, механизм прописан в соответствующих постановлениях КМУ, де-факто, он не работает. Коррумпированность системы не позволяет механизму работать», - считают в компании.

С выдачей разрешения все далеко непросто и на местном уровне. И это несмотря на то, что местные бюджеты с 2018 года имеют возможность получать 5% от ренты на добычу - миллионы гривен.

Так, из-за действий Полтавского облсовета, государственная «Украгзвыдобування» в 2018 году не сможет дополнительно добыть 500 млн кубометров газа. По расчетам компании, в 2017-2020 годах «Украгзвыдобування» из-за отказов в согласовании специальных разрешений на пользование недрами недополучит, минимум, 3,3 млрд кубометров газа.

По данным Опимаха, в полтавском регионе за последних два года было согласовано только 2 участка из 78. При этом он напоминает, что природный газ в украинских недрах принадлежит всему народу, а не некоторым чиновникам в регионах.

«В действующем законодательстве есть норма, которая предусматривает, что перед тем, как выносить любое спецразрешение на добычу нефти и газа на аукцион, необходимо получить перед этим согласование в облсовете. Мы не должны забывать, что нефть и газ - это ресурс общегосударственного значения, а не местного. Грубо говоря, газ не принадлежит харьковчанам или полтавчанам. Все-таки это богатство, которое принадлежит всему украинскому народу и есть государственная стратегия по обеспечению страны собственным газом и избавления от импорта. В этом плане, наверное, неправильно, чтобы какие-то конкретные люди имели возможность блокировать реализацию этой общегосударственной стратегической цели», - считает эксперт.

Повелители украинских недр

Ситуация с Геонедрами, конечно, сильно удивляет. Действия руководства этого органа фактически ставят под угрозу энергетическую безопасность страны, но никому до этого нет дела.

Напрямую Госгеонедра подчиняются министру Семераку, который в марте это года даже публично заявил, что допускает коррупцию в действиях руководства Госгеонедр. Однако смену руководства министр почему-то инициировать не спешит.

А больше всего удивляет отсутствие вменяемой реакции на действия Госгеонедр со стороны правоохранительных органов, в том числе главного антикоррупционного органа страны – НАБУ. Хотя цифры, которые недавно сообщил генпрокурор Юрий Луценко в интервью одному из информагентств, убивают наповал. Оказывается, в течение последних четырех лет Госгеонедра выдали около 700 лицензий на пользование недрами. И только 43 – на аукционах. Все остальные – за «красивые глаза» и, скорее всего, фирмам-пустышкам.

Конечно, генпрокурор не называет конкретных лиц и выгодополучателей щедрой деятельности Госгеонедр. Зато в ходе последних журналистских расследований общественность узнавала, что большинство лицензий получали компании из окружения президента Петра Порошенко.

Не исключено, что именно поэтому коррупцию в Госгеонедрах стараются не замечать, как в старых и новых правоохранительных органах, так и в правительстве.

Хотя молчание премьер-министра выглядит странным. Ведь увеличение добычи газа для него – крайне важная задача. А как же можно нарастить добычу газа, а заодно и увеличить доходы госбюджета, если лицензии налево-направо практически задаром раздаются фирмам-пустышкам, а не реальным игрокам рынка?

Впрочем, чтобы полностью стать энергонезависимой, Украина должна не только преодолеть страшную коррупцию в действующей власти и нарастить добычу. Не менее важной и трудновыполнимой является еще одна миссия – сокращение потребления «голубого» топлива. А что делается в этом направлении и есть ли трудности - это уже другая история.

Игорь Орел