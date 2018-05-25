Путин снова заверил, что после реализации «Северного потока-2» РФ не будет закрывать транзит газа через Украину

По словам российского лидера, этот проект нужен в условиях падающей добычи газа в Европе.

Путин снова заверил, что РФ не будет закрывать транзит через Украину после реализации «Северного потока-2», если «он будет экономически целесообразным».

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Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он заявил на заседании Петербургского международного экономического форума.

«Сюда замешиваются и вопросы геополитического характера, в частности, транзита через Украину. Я уже говорил и хочу еще раз повторить: мы не собираемся закрывать транзит через Украину, если он будет экономически целесообразным. Мы готовы к этим переговорам с нашими украинскими партнерами», - отметил президент России.

По его словам, «Северный поток-2» нужен в условиях падающей добычи газа в Европе - в Нидерландах и Великобритании, поэтому «эти выпадающие объемы нужно заместить, и самый экономически выгодный – это российский трубный газ».

При этом Путин подчеркнул, что Россия готова расширить состав участников проекта «Северный поток-2» за счет европейских компаний.

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что «Северный поток-2» станет рычагом давления России на ЕС и поставит под угрозу энергетическую безопасность Европы.

Выступая на конференции о вопросах транзита российского газа в ЕС в Брюсселе, он отметил, что данный проект – это «гибридное оружие, которое направлено против европейских государств, и мы должны это остановить… Россия хочет построить газовый поток, уничтожить украинскую ГТС и заполучить абсолютно единственный рычаг давления на европейские страны».

Справка УНИАН. Проект «Северный поток-2» предусматривает строительство и работу двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию. Новый трубопровод планируется построить рядом с уже существующим «Северным потоком-1».

Строительство газопровода должно начаться в 2018 году и завершиться к концу 2019 года. Протяженность трубопровода составит 1220 километров, он должен соединить российскую Усть-Лугу и немецкий Грайфсвальд.

Согласно ранее озвученным оценкам председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева, «Северный поток-2» отнюдь не способствует диверсификации поставок газа в Евросоюз и не обеспечивает ему доступ к новым источникам газа. 5 апреля 2018 года Верховная Рада Украины призвала международное сообщество сделать все возможное для запрета строительства газопровода «Северный поток-2».