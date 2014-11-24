США сократили импорт нефти из стран ОПЕК до 30-летнего минимума

"Сокращение нефтяного импорта подчеркивает воздействие на мировую торговлю сланцевой нефтяной революции, - подчеркивает издание. - Прогресс в технологии гидроразрыва вывел внутреннюю добычу в США до почти 9 млн баррелей в сутки - самого высокого показателя с середины 80-х годов", передает ТАСС со ссылкой на Financial Times.

Согласно приводимым FT данным, в минувшем августе доля ОПЕК в нефтяном импорте США упала на 40%, до 2,9 млн баррелей в сутки.

"Это является самым низким показателем с мая 1985 года", - указывает издание.

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Газета подчеркивает, что наибольшие потери от "сланцевой революции" среди стран ОПЕК несут Алжир и Ливия, однако Саудовская Аравия и Венесуэла сохраняют сильные позиции.

Ранее УНИАН сообщал, что в ОПЕК заявили о нерентабельности добычи сланцевой нефти в США при $90 за баррель.

Напомним, в июле 2013 года, по данным Управления энергетической информации и Международного энергетического агентства, США добывали примерно 22 миллиона баррелей нефти, газа и связанного с ними топлива в день. В результате импорт газа и сырой нефти в США упал за пять лет на 32% и на 15%.

По оценкам экспертов, одним из последствий "сланцевой революции" в США, стало резкое падение мировых цен на нефть.

С конца июня 2014 года, когда стоимость барреля марки Brent достигала максимального в этом году уровня $115, цены на нефть упали на 30%, примерно до $80 - минимума с сентября 2010 года.