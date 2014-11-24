Нефть дорожает в ожидании решения ОПЕК о сокращении добычи

По состоянию на середину торгов понедельника стоимость январских фьючерсов на североморскую смесь нефти марки Brent увеличивалась на 0,23%, до 80,55 доллара за баррель. Стоимость фьючерсов на легкую нефть марки WTI повышалась на 0,40% и составляла 76,82 доллара за баррель, сообщает РИА Новости.

Аналитики полагают, что рост цен связан с предстоящей встречей стран-членов ОПЕК, на которой будет принято решение: сокращать мировую добычу нефти или искать другие меры для поддержания цен.

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"(Страны-члены — ред.) ОПЕК, конечно, разделились во мнениях, что они собираются сделать. Посмотрите на давление, образовавшееся на Саудовскую Аравию в Иране и Венесуэле, — они хотят сокращения. Это действительно может представлять собой небольшой раскол, образующийся в организации", — цитирует агентство Bloomberg главного инвестиционного директора Аyers Alliance Securities в Сиднее Джонатана Барратта.

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Бывший министр нефтяной промышленности Катара Абдулла бин Хамад аль-Аттия, участвовавший в заседаниях ОПЕК с 1992 по 2011 год, считает, что прошли дни, когда организация могла гарантировать консенсусы при принятии решений высших уровней. "Сейчас есть избыток в 2 миллиона баррелей в день, в то время как глобальный экономический рост находится ниже ожиданий", — цитирует его агентство.

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