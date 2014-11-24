Нефть дорожает в ожидании решения ОПЕК о сокращении добычи

15:18, 24 ноября 2014
Энергетика
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Мировые цены на нефть в понедельник достигают семидневного максимума в ожидании, что страны-члены ОПЕК могут принять решение сократить добычу "черного золота", свидетельствуют данные торгов.

REUTERS

По состоянию на середину торгов понедельника стоимость январских фьючерсов на североморскую смесь нефти марки Brent увеличивалась на 0,23%, до 80,55 доллара за баррель. Стоимость фьючерсов на легкую нефть марки WTI повышалась на 0,40% и составляла 76,82 доллара за баррель, сообщает РИА Новости.

Аналитики полагают, что рост цен связан с предстоящей встречей стран-членов ОПЕК, на которой будет принято решение: сокращать мировую добычу нефти или искать другие меры для поддержания цен.

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"(Страны-члены — ред.) ОПЕК, конечно, разделились во мнениях, что они собираются сделать. Посмотрите на давление, образовавшееся на Саудовскую Аравию в Иране и Венесуэле, — они хотят сокращения. Это действительно может представлять собой небольшой раскол, образующийся в организации", — цитирует агентство Bloomberg главного инвестиционного директора Аyers Alliance Securities в Сиднее Джонатана Барратта.

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Бывший министр нефтяной промышленности Катара Абдулла бин Хамад аль-Аттия, участвовавший в заседаниях ОПЕК с 1992 по 2011 год, считает, что прошли дни, когда организация могла гарантировать консенсусы при принятии решений высших уровней. "Сейчас есть избыток в 2 миллиона баррелей в день, в то время как глобальный экономический рост находится ниже ожиданий", — цитирует его агентство.

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