Суд разрешил взять под стражу главу «Укргазвыдобування» и его заместителя

Печерский районный суд Киева по просьбе городской прокуратуры разрешил взять под стражу главу крупнейшего газодобытчика в Украине госкомпании «Укргазвыдобування» Сергея Костюка и его заместителя, говорится в сообщении прокуратуры Киева.

Согласно сообщению, прокуратура Киева объявила о подозрении Костюка и его заместителя в злоупотреблении служебным положением, повлекшем убытки на сумму свыше 16,8 млн грн.

«Как установлено в ходе досудебного следствия, в марте текущего года между публичным акционерным обществом («Укргазвыдобування» - УНИАН) и частной компанией, которой принадлежит одна из крупнейших в Украине сетей АЗС, заключен договор о поставке сжиженного газа», - говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, коммерческая структура незаконно приобрела почти 18 тыс. тонн топлива без предварительной оплаты и по значительно более низкой стоимости.

«Кроме того, постановлениями Печерского районного суда Киева от 20 ноября этого года предоставлено разрешение на их задержание (Костюка и его заместителя – УНИАН) и доставку в суд для избрания меры пресечения в виде содержания под стражей», - подчеркивается в сообщении.

Как отмечают в прокуратуре, досудебное расследование проводит СБУ в Киеве и Киевской области.

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В пресс-службе «Укргазвыдобування» УНИАН не смогли сообщить о местонахождении главы компании, лишь отметили, что официально Костюк находится на больничном.

Прокуратура в своем сообщении не называет коммерческую структуру, которой был продан весь объем сжиженного газа, однако сам Костюк в своем интервью СМИ говорил, что топливо было продано компании народного депутата Игоря Еремеева WOG.

«WOG на тот момент и в том объеме дал нам самые выгодные условия погрузки. Кроме того, он предложил лучшую цену», - заявил глава «Укргазвыдобування».

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Справка УНИАН. ПАО «Укргазвыдобування» - крупнейшая газодобывающая компания Украины. В состав «Укргазвыдобування» входят 4 газопромышленных управления: ГПУ «Шебелинкагазвыдобування», ГПУ «Полтавагазвыдобування», ГПУ «Харьковгазвыдобування» и ГПУ «Львовгазвыдобування». 100% акций компании принадлежит НАК «Нафтогаз Украины».