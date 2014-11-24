РФ, чтобы поддержать цены на нефть, хочет предложить ОПЕК обоюдное сокращение добычи

Российские власти, до сих пор исходившие из идеологии поддержания роста добычи нефти несмотря ни на что, начинают диалог с ОПЕК о возможности обоюдного снижения нефтедобычи на 15 млн тонн, пишет в понедельник газета "Коммерсант".

"Такие мысли были и раньше, но особой поддержки не получали, ситуация изменилась на прошлой неделе",— сообщил один из собеседников издания.

Он связывает это с визитом в Москву главы МИД Венесуэлы (входит в ОПЕК) Рафаэля Рамиреса (до сентября был министром энергетики страны и возглавлял нефтегазовую компанию PDVSA).

Глава Минэнерго РФ Александр Новак говорил, что обсуждал с ним ситуацию на мировых рынках. Именно Рамирес и предложил России снизить добычу.

"Снижение нефтяных котировок очень влияет на экономику России и Венесуэлы. Очевидно, что ситуация сейчас в руках ОПЕК. Но организация не готова снижать добычу в одностороннем порядке",— пояснил один из источников "Коммерсанта".

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Основным аргументом сторонников сохранения квоты остается идея о том, что если страны ОПЕК сократят добычу, то последующий рост нефтяных цен только подстегнет производство нефти в странах вне картеля, прежде всего в США.

Тогда уже в ближайшем будущем страны, входящие в организацию, встанут перед необходимостью нового сокращения добычи и дальнейшей потери доли рынка. В ходе кризиса 2008 года ОПЕК пыталась координировать свои действия с другими производителями — Россией, Норвегией и Мексикой, но без практического результата.

Ситуация будет обсуждаться во вторник в Вене на международной конференции по вопросам развития мирового нефтяного рынка в преддверии саммита ОПЕК, сообщала "Роснефть" по итогам переговоров ее президента Игоря Сечина с Рафаэлем Рамиресом.

Источники "Коммерсанта" говорят, что Венесуэла и Россия могут предложить картелю снизить квоты на добычу примерно на 70 млн тонн. Это около 5% по году, тогда как снижение России должно составить лишь около 3%.

Напомним, с конца июня, когда стоимость барреля марки Brent достигала максимального в этом году уровня 115 долларов, цены на нефть упали на 30%, примерно до 80 долларов— минимума с сентября 2010 года.

Основной причиной стало превышение предложения над спросом, в первую очередь за счет продолжающегося резкого роста добычи сланцевой нефти в США. Страны ОПЕК, на которых приходится 32% общемирового производства нефти, в последние месяцы активно обсуждают возможное снижение добычи, чтобы восстановить баланс на рынке.

На прошлой неделе о возможном сокращении нефтедобычи заявил и российский министр энергетики Александр Новак. Однако он подчеркнул, что решение по этому вопросу еще не принято.