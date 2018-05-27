Россия договорилась с Турцией о прокладке газопровода до границ ЕС

"Газпром" и Анкара договорились о прокладке газопровода "Турецкий поток" от побережья Черного моря до границы Турции с ЕС. Нитка газопровода предназначена для энергоснабжения Южной и Юго-Восточной Европы.

Российская энергетическая корпорация "Газпром" и правительство Турции в субботу, 26 мая, подписали протокол о прокладке сухопутного участка газопровода "Турецкий поток" от побережья Черного моря до границы Турции с соседними европейскими странами.

"Подписание документов позволяет перейти к практическим шагам по реализации проекта. Строительством сухопутного участка будет заниматься совместная проектная компания TurkAkim Gaz Tasima A. S.", - сообщили в пресс-службе "Газпрома", пишет DW.

Кроме того, сообщается об урегулировании арбитражного спора дочерней компании "Газпром экспорт" и турецкой енергокорпорацією Botas. Конфликт возник вокруг условий поставок российского газа турецким потребителям. Спорные моменты удалось решить во внесудебном порядке.

Читайте также«Газпром» заявил о завершении строительства первой нитки «Турецкого потока»

Напомним, 30 апреля "Газпром" сообщил о завершении прокладки морского участка первой нитки газопровода "Турецкий поток", который будет поставлять газ из России в Турцию.

"Турецкий поток" - проект газопровода из России в Турцию через Черное море и далее до границы Турции с сопредельными странами. Первая нитка газопровода предназначена для турецкого рынка, вторая - для стран Южной и Юго-Восточной Европы.

Мощность каждой нитки - 15,75 миллиарда кубических метров в год. Строительство морского участка газопровода началось 7 мая 2017 года. Вторую нитку "Турецкого потока" планируют завершить в 2019 году.