Литва готова поделиться с Украиной опытом в строительстве LNG-терминала

Президент Литвы Даля Грибаускайте заявляет, что ее страна готова поделиться с Украиной опытом в строительстве LNG-терминала для того, чтобы избавиться от зависимости в энергоносителях от российского “Газпрома”.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила на совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко сегодня в Киеве.

Грибаускайте сообщила, что Литва смогла построить на своей территории LNG-терминал, чтобы избавиться от зависимости от одного монополиста в получении энергоносителей. По ее словам, это должно способствовать тому, чтобы полностью избавиться от зависимости от “Газпрома”.

“Наш министр по энергетике готов помогать вам, чтобы защищать ваши интересы в европейских институтах и гарантировать, что Литва готова поделиться опытом относительно строительства LNG-терминала”, - сказала Грибаускайте.

Как сообщал УНИАН, 27 октября т.г. в Литву прибыл первый танкер со сжиженным газом, что Грибаускайте называет гарантией энергетической безопасности всего балтийского региона.

"Литва снова может гордиться своей решимостью, смелостью и политической волей. Терминал сжиженного газа - это важный стратегический проект и победа всего государства. Это и энергетическая независимость, и политическая свобода. Больше никто не сможет диктовать нам цены на газ, покупать у нас политическую волю или подкупать наших политиков", - заявила литовский президент на церемонии открытия терминала в Клайпеде.

По ее словам, "один сосед был особенно заинтересован в том, чтобы остановить этот проект". Весь природный газ Литва до сих пор закупала в России. "Сегодня исторический день для Литвы. Я рад, что мы первыми в Европе построили терминал сжиженного газа за такое короткое время - полтора года", - сказал премьер-министр Альгирдас Буткявичюс.

Напомним, главный поставщик газа в Украину - российский "Газпром" в июне текущего года полностью прекратил поставки газа "Нафтогазу" из-за спора о цене топлива, которое поставляется, и долгах за предыдущие поставки. После этого Украина начала активно искать способы компенсировать возникший дефицит, который частично возмещает за счет поставок газа из Евросоюза, реализованных сейчас через Словакию и Польшу. Строительство LNG-терминала является одним из проектов, направленных на уменьшение зависимости от РФ, наряду с уменьшением потребления газа в Украине, разработкой сланцевого газа и газификацией угля.

14 октября председатель Государственного агентства инвестиций и национальных проектов Сергей Евтушенко выразил надежду, что правительство одобрит проект создания плавучего терминала по приемке сжиженного газа (LNG) в Одессе не позднее, чем в ближайшие шесть месяцев.

"Я очень надеюсь, что такое решение в ближайшие шесть месяцев будет принято", - сказал он.

Евтушенко отметил, что опыт Литвы и Польши, которые запускают свои LNG-терминалы, подтверждает, что это серьезный инструмент, позволяющий добиться снижения цены на топливо, которое поставляется из России, и диверсифицировать поставки энергоносителей. Он отметил, что "Газпром" уже снизил Литве цены на газ на 20%. Евтушенко подчеркнул, что агентство уже подготовило все необходимые документы для того, чтобы Украина начала принимать газ LNG c плавучего терминала.

Евтушенко также напомнил, что терминал после принятия решения о реализации этого проекта может быть готов к эксплуатации через 9-12 месяцев, и ежегодно через него можно прокачивать от 3 до 5 млрд кубометров газа.