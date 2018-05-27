Сейчас ведется набор мощности энергоблока, отметили в НАЭК "Энергоатом".

Второй энергоблок Запорожской АЭС после текущего ремонта сегодня подключен к энергосети.

Читайте такжеЗапорожская АЭС отключила от сети пятый энергоблок

Об этом сообщает пресс-служба НАЭК "Энергоатом".

"27 мая 2018 года в 15:41 энергоблок №2 Запорожской АЭС подключен к энергосети после проведения текущего ремонта. Ведется набор мощности", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время на ЗАЭС в работе находятся 4 энергоблока. Они работают в штатном режиме, замечаний к работе основного оборудования энергоблоков и персонала нет.

Радиационный фон в районе расположения Запорожской АЭС и в санитарно-защитной зоне (территория вокруг АЭС радиусом 2,5 км) - 8-12 микрорентген в час, что соответствует естественному радиационному фону.

Справка. Запорожская АЭС - крупнейший энергетический объект в Украине и Европе с установленной мощностью 6000 МВт. На ЗАЭС эксплуатируются 6 энергоблоков мощностью 1 млн кВт каждый. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в 1984 году, второй - 1985, третий - 1986, четвертый - 1987, пятый в 1989 г., шестой - в 1995 году. Начиная с 1984 года, вклад Запорожской АЭС в энергетику страны возрос с 2 до 22%.