Поставки угля из России для ДТЭК и «Центрэнерго» приостановлены – Минэнерго

Поставки энергетического угля из России для нужд тепловых электростанций компаний ДТЭК Рината Ахметова и «Центрэнерго» приостановлены, сообщает пресс-служба Министерства энергетики и угольной промышленности со ссылкой на заявление главы министерства Юрия Продана.

"По информации, которая есть у Министерства энергетики и угольной промышленности Украины от компаний "Центрэнерго" и ДТЭК, поставки угля из России приостановлены", - цитирует пресс-служба Продана.

В тоже время в энергетической таможне УНИАН сообщили, что поставки угля из России осуществлялись на протяжении октября и ноября.

«Согласно официальной нашей статистики, на протяжении ноября конкретно из России уголь, товарная позиция 2701, поступал с 1 по 23 ноября», - сказал УНИАН начальник энергетической таможни Государственной фискальной службы Александр Конев.

По его словам, за ноябрь в Украину из России было поставлено около 1 млн тонн угля.

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Справка УНИАН. Украина, испытывающая острый дефицит энергетического угля для нужд тепловых электростанций из-за военной агрессии России на востоке страны, где расположены 80% шахт, купит у Российской Федерации в 2014 году 3,1 млн тонн данного вида топлива.

Соответствующими контрактами обладают госкомпания «Центрэнерго» и крупнейшая частная энергокомпания ДТЭК.