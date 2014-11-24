Нацгвардия будет охранять Чернобыльскую АЭС

Об этом говорится в постановлении правительства № 628 от 12 ноября 2014 г. «Об утверждении перечня ядерных установок, ядерных материалов, радиоактивных отходов, других источников ионизирующего излучения государственной собственности, важных государственных объектов, подлежащих охране Национальной гвардией».

Так, Нацгвардия должна взять под свою охрану Чернобыльскую АЭС (Киевская область), Запорожскую, Хмельницкую, Южно-Украинскую (Николаевская область) и Ровенскую АЭС.

Читайте такжеВ Кабмине хотят, чтобы АЭС обеспечивали свыше 65% всей электроэнергииТакже в список объектов, которые подлежат охране Нацгвардией, вошли: Институт ядерных исследований (Киев), Харьковский физико-технический институт (Харьков), Южный машиностроительный завод имени Макарова (Днепропетровск), завод ”Звезда” (Шостка, Сумская область, Шосткинский казенный завод ”Импульс” (Шостка, Сумская область), химический завод ”Заря” (Рубежное, Луганская область), Павлоградский химический завод (Павлоград, Днепропетровская область), Павлоградский механический завод госпредприятия “Производственное объединение Южный машиностроительный завод имени Макарова” (Павлоград, Днепропетровская область).