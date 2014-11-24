Нефть может подешеветь до $60, если ОПЕК не снизит добычу

Цена нефти может упасть до $60 за баррель, если страны ОПЕК не договорятся о значительном снижении добычи на совещании в Вене в четверг, предполагают участники рынка, сообщает Рейтер.

Цены, упавшие с июня на 34% почти до четырехлетнего минимума, продолжат падение, если ОПЕК не решит снизить добычу как минимум на 1 миллион баррелей в сутки, говорят управляющие фондами, инвестирующими в сырьевые активы.

"Если не будет сокращения добычи, рынок потеряет доверие к ОПЕК и усомнится в ее влиянии на мировой рынок нефти", - сказал Дэниэл Бейт из фонда Lupus Alpha Commodity Invest Fund, добавив, что цена Brent тогда может упасть до $60 за баррель.

По его мнению, вероятность снижения добычи составляет не более 50%, и среди аналитиков тоже нет единого мнения по поводу итогов совещания. По их мнению, незначительное сокращение производства, например, на 500.000 баррелей в сутки, не поможет рынку восстановиться.

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Даже если ОПЕК решит снизить добычу на 1 миллион баррелей в сутки, Brent все равно может подешеветь до $70, считает директор по инвестициям RCMA Capital Даг Кинг. Если же страны ОПЕК не договорятся сократить добычу, цены очень быстро могут упасть до $60, предположил он.

Ряд стран ОПЕК,в чей бюджет заложена дорогая нефть, призывают картель к снижению производства, и значительное снижение - более чем на 1 миллион баррелей в сутки - вызовет быстрый рост цен, сказал управляющий сырьевым фондом Threadneedle Николас Робин.

"Подъем ускорится за счет пониженной ликвидности в связи с Днем благодарения", - добавил он.

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Крупнейший производитель ОПЕК Саудовская Аравия дал ценам упасть, чтобы вынудить другие страны картеля к совместным действиям, считает Том Нельсон из Investec Global Energy Fund.

"Саудовская Аравия хочет снизить добычу, но не хочет делать это в одиночестве", - сказал Нельсон, добавив, что для стабилизации рынка достаточно сокращения производства на 1,0-1,5 миллиона баррелей в сутки.

На рынке достаточно и теорий заговора, объясняющих бездействие Саудовской Аравии. Например, обозреватель New York Times Томас Фридман предположил, что "на мировом рынке нефти идет война между США и Саудовской Аравией с одной стороны и Россией и Ираном с другой".