Нефть дешевеет на возможности смягчения сделки ОПЕК+

Brent подешевела до $75,14 за баррель, WTI - до $66,22 за баррель.

Мировые цены на нефть в понедельник утром падают в пределах 2,5%, продолжая отыгрывать новости о возможном смягчении условий сделки ОПЕК+ и статистику из США по буровым установкам.

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Об этом сообщает Прайм.

"По состоянию на 7:59 стоимость августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 1,74% - до 75,14 доллара за баррель, цена июльских фьючерсов на нефть марки WTI - на 2,45%, до 66,22 доллара за баррель. В пятницу нефть подешевела на 3-4%", - говорится в сообщении.

Удешевлению нефти способствуют и данные по динамике числа буровых установок в США. Согласно данным американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, a GE Company (BHGE), за неделю, завершившуюся 25 мая, число буровых установок в США выросло на 13 штук, или на 1,2% - до 1059 штук. В годовом выражении количество буровых установок увеличилось на 151 штуку, или в 1,2 раза. Число нефтяных буровых установок за неделю выросло на 15 штук, или 1,8%, до 859 единиц, а газодобывающих — снизилось на две, или на 1%, до 198 единиц.