Начало строительства морского участка "Южного потока" отложили на месяц

Российский государственный концерн "Газпром" начнет прокладку морского участка газопровода "Южный поток" в середине декабря, сообщает Русская служба Би-би-си.

"Мы сместились на один месяц, но, по-моему, 15 декабря у нас стоит начало", - сообщил глава департамента "Газпрома" по работе с органами власти Владимир Марков.

Марков заявил, что санкции Запада вряд ли повлияют на строительство морской части газопровода, и он будет введен в установленные сроки.

ЕС и США ввели санкции против ряда российских энергетических компаний после аннексии Крыма и в ответ на позицию России в украинском кризисе.

Еврокомиссия добивается отказа стран-членов ЕС от участия в проекте "Южный поток". На прошлой неделе Италия заявила, что "Южный поток" больше не является для нее приоритетом.

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Новое правительство Болгарии приняло решение приостановить реализацию проекта на своей территории.

Венгрия намерена начать строительство своего участка "Южного потока" в 2015 году.

Проектная мощность "Южного потока" составляет 63 млрд кубометров газа в год. Россия рассчитывает ввести газопровод в эксплуатацию в 2018 году.

"Южный поток" рассматривают в качестве конкурента и альтернативы проекта "Набукко", также предназначенного для снабжения газом стран Южной и Центральной Европы.