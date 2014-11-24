В России задумались о создании нефтяного резерва для регулирования цен

РФ необходимо подумать над созданием нефтяного резерва для регулирования предложения сырья на мировом рынке, сказал председатель совета директоров государственной Роснефти Александр Некипелов на слушаниях в Совете Федерации, сообщает Рейтер.

"Надо бы вернуться к вопросу о том, чтобы сформировать инфраструктуру, которая позволила бы государству формировать резерв по нефти в период, когда она в избытке и для того, чтобы выбрасывать ее на рынок в противоположной ситуации", - сказал Некипелов во время выступления перед сенаторами.

Роснефть предложила создать нефтяной резерв накануне совещания Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК) в Вене 27 ноября, на котором, как ожидается, будет обсуждаться вопрос снижения добычи членами ОПЕК для поддержания цен. Перед совещанием в Вене, 25 ноября, делегация не входящей в ОПЕК России встретится с представителями одного из участников организации - дружественной РФ Венесуэлы - для обсуждения возможных механизмов сдерживания негативного ценового тренда на нефтяном рынке.

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Аналитики говорят, что у РФ мало способов самостоятельно поддержать мировые цены на нефть, в частности из-за отсутствия достаточного объема резервуаров для хранения сырья и других технологических аспектов, а также вследствие высокой зависимости бюджета страны от нефтяных доходов.

Стоимость российского сорта нефти Urals, продажа которого обеспечивает львиную долю доходов госбюджета, за последние несколько месяцев упала на треть, достигнув четырехлетнего минимума - $79 за баррель.

На прошлой неделе стало известно, что для поддержания мировых цен на сырье правительство РФ обсуждает возможность сокращения добычи нефти, однако целесообразность такого шага остаётся под вопросом. Эксперты говорят, что на международные котировки влияет объём не добычи, а экспорта нефти. Этот показатель Россия последовательно снижает в течение нескольких лет.