Сколько стоит "черное золото": нефть торгуется выше $75 за баррель

Brent подорожала до $75,58 за баррель, WTI подешевела до $66,72 за баррель.

Нефть во вторник торгуется без единой динамики: WTI продолжает дешеветь, а Brent коррекционно дорожает, что увеличивает разницу в цене между нефтяными марками до максимума с марта 2015 года.

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Об этом сообщает Прайм.

"По состоянию на 8:40 стоимость августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,35% - до 75,58 доллара за баррель, июльских фьючерсов на нефть марки WTI - снижалась на 1,7%, до 66,72 доллара за баррель", - говорится в сообщении.

В пятницу на прошлой неделе нефть подешевела на 3-4% на новостях о возможном наращивании добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+. В понедельник цены продолжали снижаться.

Источники агентства Reuters сообщили, что обсуждается возможность увеличения добычи "черного золота" на 1 миллион баррелей в сутки в рамках смягчения условий соглашения ОПЕК+.

"Вероятность увеличения добычи нефти в Саудовской Аравии и России начала сказываться на цене… Тем не менее, остаются сомнения по поводу того, что какое-то решение будет принято на июньском заседании", - приводит агентство Reuters мнение аналитика ANZ Bank. Встреча стран-экспортеров нефти ОПЕК состоится в Вене 22 июня.

Разнонаправленная динамика цен на нефть увеличивает спред между стоимостью марок Brent и WTI. Во вторник он превысил 8,8 доллара. Это самая большая разница в цене с марта 2015 года, отмечает Reuters. По мнению аналитика NH Investment & Securities в Сейле Винсента Хвана (Vincent Hwang), цена WTI скорее стабилизируется, чем снижается, после резкого роста прошлых недель. "Ожидалось, что цена установится в диапазоне 55-65 долларов за баррель", - отметил аналитик. Он также добавил, что на рынке возникли опасения снижения спроса на нефть из США из-за притока дополнительных объемов сырья с Ближнего Востока.