Запасы газа в украинских хранилищах достигли 9,4 миллиарда кубов

Газовые хранилища Украины заполнены на 30%.

Запасы природного газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) с 20 по 27 мая выросли на 4,4%, или на 453 миллиона кубометров, до 9,357 миллиарда кубометров с 8,904 миллиарда кубометров.

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Об этом свидетельствуют данные оператора газотранспортной системы Украины госкомпании "Укртрансгаз".

По данным компании, 27 мая в хранилища было закачано 55,92 миллиона кубометров газа.

Отмечается, что на сегодняшний день украинские газовые хранилища заполнены на 30%.

Как сообщал УНИАН, с 13 апреля 2018 года "Укртрансгаз" прекратил отбор газа из хранилищ. С этого числа ПХГ начали наполняться в режиме 19-28 миллионов кубометров в сутки.

В 2018 год наша страна вошла с рекордными за последние 5 лет запасами газа – 14,7 миллиарда кубометров.