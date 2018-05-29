В обход России: Азербайджан запустил "Южный газовый коридор"

12:43, 29 мая 2018
Энергетика
943
Президент Азербайджана Ильхам Алиев запускает газопровод / фото novosti.az

Читайте такжеВ пику России: Трамп заявил о продолжении поддержки США проекта "Южный газовый коридор"

Как передает Новости-Азербайджан, президент Азербайджана Ильхам Алиев повернул ключ, символизирующий закачку газа в трубопровод.

Таким образом, началось заполнение Трансанатолийского газопровода в Южном газовом коридоре. 12 июня в Эскишехер при участии президентов Азербайджана и Турции состоится официальное открытие TANAP.

Отметим, что проект Южного газового коридора включает в себя расширение газопровода Баку-Тбилиси-Эрзурум, строительство в Турции Трансанатолийского трубопровода и строительство Трансадриатического трубопровода.

В рамках этого проекта добываемый газ будет доставляться в Европу посредством трубопроводов, общей протяженностью 3500 километров, проходящих через Азербайджан, Грузию, Турцию, Грецию, Болгарию и Албанию до Италии.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Южный газовый коридор