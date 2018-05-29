В обход России: Азербайджан запустил "Южный газовый коридор"

Проект Южного газового коридора включает в себя расширение газопровода Баку-Тбилиси-Эрзурум, строительство в Турции Трансанатолийского и Трансадриатического трубопроводов.

В "Южный газовый коридор" пущен первый газ, вчастности, началось заполнение Трансанатолийского газопровода. Читайте такжеВ пику России: Трамп заявил о продолжении поддержки США проекта "Южный газовый коридор" Как передает Новости-Азербайджан, президент Азербайджана Ильхам Алиев повернул ключ, символизирующий закачку газа в трубопровод. Таким образом, началось заполнение Трансанатолийского газопровода в Южном газовом коридоре. 12 июня в Эскишехер при участии президентов Азербайджана и Турции состоится официальное открытие TANAP. Отметим, что проект Южного газового коридора включает в себя расширение газопровода Баку-Тбилиси-Эрзурум, строительство в Турции Трансанатолийского трубопровода и строительство Трансадриатического трубопровода. В рамках этого проекта добываемый газ будет доставляться в Европу посредством трубопроводов, общей протяженностью 3500 километров, проходящих через Азербайджан, Грузию, Турцию, Грецию, Болгарию и Албанию до Италии.

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