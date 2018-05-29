Украина увеличила потребление угля на четверть

По сравнению с мартом потребление угля в апреле сократилось на 12,6%.

Украина в апреле 2018 года увеличила потребление каменного угля по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 25,2% - до 3,533 миллиона тонн, сообщает Государственная служба статистики Украины.

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Также сообщается, что по сравнению с мартом этого года потребление угля в апреле снизилось на 12,6%.

Как сообщал УНИАН, в марте 2018 года потребление каменного угля по сравнению с аналогичным периодом 2017 года увеличилось на 41,3% - до 4 миллионов тонн.

На сегодняшний день Украина из-за боевых действий на востоке страны и блокады грузооборота с неподконтрольными территориями испытывает значительный дефицит угля, в первую очередь энергетического (антрацита), добыча которого сконцентрирована в Донецкой и Луганской областях, в районах, подконтрольных боевикам.