Топ-менеджеры "Нафтогаза" получат еще $46 миллионов бонусов за выигрыш суда у "Газпрома" - СМИ

Утвержденный размер бонусов составляет 1% от суммы выигрыша, в данном случае - 4,56 млрд долларов.

Наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" проголосовал за выплату бонусов правлению компании в связи с победой в Стокгольмском арбитраже над российским "Газпромом".

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Об этом ЭП сообщил источник в "Нафтогазе".

По его словам, соответствующее решение принято за выигрыш второй части судебного противостояния – так называемого "транзитного" контракта.

Утвержденный размер бонусов составляет 1% от суммы выигрыша (в данном случае - 4,56 млрд долларов). Таким образом, правлению подлежит выплата в размере 45,6 млн долларов.

На сегодня из этой суммы выплачено меньше половины (20 млн долларов).

Остальные 25,6 млн долларов будут выплачены только после фактического исполнения "Газпромом" решения Стокгольмского арбитража о необходимости выплаты "Нафтогазу" 2,56 млрд долларов. На сегодняшний день российская компания отказывается выполнять это решение, и заявила о намерении расторгнуть договорные отношения с "Нафтогазом".

Напомним, осенью прошлого года правление "Нафтогаза" получило премии за выигрыш первой части судебного спора с "Газпромом".

Тогда список премированных состоял из 8 человек. Среди них – Андрей Коболев, Сергей Перелома, Юрий Витренко, Ярослав Теклюк и Константин Пожидаев.

Общая сумма средств, сэкономленная "Нафтогазом" государству благодаря победе в суде Швеции составляет около 50 млрд долларов.

Выплата премий и бонусов является общемировой практикой.

28 февраля Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования "Нафтогаза" о компенсации за недопоставленные "Газпромом" объемы газа для транзита.

По решению арбитража, "Нафтогаз" добился компенсации в сумме 4,63 млрд долларов за недопоставку "Газпромом" согласованных объемов газа для транзита. По результатам двух арбитражных производств, "Газпром" должен заплатить 2,56 млрд долларов в пользу "Нафтогаза".