Нефть перед заседанием ОПЕК снова стоит меньше $80

Цены на нефть Brent держатся около $80 за баррель, пока инвесторы ждут итогов совещания ОПЕК, которое состоится в четверг, сообщает Reuters.

К 8.40 мск фьючерсы на Brent подешевели на $0,08 до $79,60 за баррель, а фьючерсы на WTI подорожали на $0,07 до $75,85.

Аналитики не уверены в итогах совещания ОПЕК: Иран, Ливия, Венесуэла и Эквадор призывают других участников картеля снизить добычу, чтобы остановить снижение цен; по мнению Кувейта, сокращение добычи маловероятно, а крупнейший в ОПЕК производитель Саудовская Аравия до сих пор не выразил четкую позицию по этому вопросу.

"Быстрый рост добычи в странах, не входящих в ОПЕК, означает, что даже значительного снижения добычи может быть недостаточно для поддержания цен, и оно приведет лишь к потере доли рынка и выручки. Реакция Саудовской Аравии на падение цен - это признание, что у нее меньше возможностей влиять на цены, чем когда бы то ни было за последнее десятилетие", - говорится в отчете Barclays Bank.

Читайте такжеНефть может подешеветь до $60, если ОПЕК не снизит добычуЕсли страны ОПЕК не договорятся о значительном снижении добычи, цена нефти может упасть до $60 за баррель, предполагают участники рынка.

На прошлой неделе стало известно, что для поддержания мировых цен на нефть правительство России обсуждает возможность сокращения добычи, однако целесообразность такого шага остаётся под вопросом. "Роснефть" в понедельник предложила правительству подумать о создании нефтяного резерва.