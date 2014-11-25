Во Всемирном банке допускают, что цены на нефть еще не достигли дна

Цены на нефть на мировом рынке, возможно, еще не достигли своих нижних пределов.

Такое мнение выразил 24 ноября, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС, руководитель глобальной практики Всемирного банка по энергетике и добывающим отраслям Чарльз Файнстайн.

"Возможно, мы пока еще не видим дна на нефтяном рынке", - сказал специалист, добавив, что не знает, когда оно может быть достигнуто.

Читайте такжеНефть перед заседанием ОПЕК снова стоит меньше $8Отвечая на вопрос о прогнозах по поводу предстоящей сессии ОПЕК, эксперт подчеркнул, что это не совсем его тема. "Но я знаю, что многие производители нефти находятся под большим нажимом, - сказал Файнстайн. - Потому что сбалансированность их бюджетов, их государственных расходов зависит от цен на нефть - в диапазоне от 80 долларов за баррель до $135-140, как у Венесуэлы".

"Полагаю, что одна из причин, по которым мы наблюдаем снижение цен на нефть, - это именно ориентирование правительств на целевые показатели по доходам, - продолжил эксперт. - Доля на рынке, объем (добычи) начинают доминировать над ценами... В условиях падения цен некоторые правительства говорят, что им необходимо наращивать объем, увеличивать свою долю на рынке. А это может превращаться в спираль, ведущую к дальнейшему снижению цен".