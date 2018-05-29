Президент Германии о «Северном потоке-2»: опасения Украины безосновательны

Штайнмайер заверил, что Германия предпринимает усилия для обеспечения транзита газа из России через Украину.

Президент Федеративной Республики Германия Франк-Вальтер Штайнмайер считает безосновательными опасения Украины утратить статус транзитера газа после строительства газопровода «Северный поток-2».

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время совместной с президентом Украины Петром Порошенко пресс-конференции в Киеве.

«Вы не должны нас обвинять. Даже если мы говорим о «Северном потоке-2», мы говорим также о будущем и безопасности Украины. И я надеюсь, что Украина следит за тем, что в Германии предпринимаются усилия для обеспечения транзита природного газа через Украину. И для этого идут переговоры не только между Германией и Украиной, но также с Европейским Союзом. И я надеюсь также, что эти переговоры принесут результаты в ближайшем будущем», - сказал президент ФРГ.

«И самая большая озабоченность со стороны Украины - что она перестанет быть транзитером в будущем. Я думаю, что это безосновательные переживания», - отметил Штайнмайер.

Справка УНИАН. Проектом «Северный поток-2» предусмотрено строительство и работа двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию. Новый трубопровод планируется построить рядом с уже существующим «Северным потоком-1».

Строительство газопровода должно завершиться до конца 2019 года. Протяженность трубопровода составит 1220 км, он должен соединить российскую Усть-Лугу и немецкий Грайфсвальд.

В конце марта - начале апреля 2018 года компания Nord Stream 2 (оператор проекта строительства газопровода «Северный поток-2») получила разрешение на строительство газопровода от Германии и Финляндии. При этом Швеция и Дания, через территорию которых газопровод также должен проходить, соответствующие разрешения пока не предоставили.

В начале мая компания Nord Stream 2 уже начала работы по строительству приемной станции будущего газопровода в окрестностях немецкого города Лубмин.

Украина выступает против строительства «Северного потока-2». Премьер-министр Украины Владимир Гройман заявлял, что Россия планирует с помощью строительства газопровода «Северный поток-2» уничтожить независимую украинскую газотранспортную систему и поставить в зависимость всех европейских потребителей. Согласно ранее озвученным оценкам председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева, «Северный поток-2» никоим образом не способствует диверсификации поставок газа в Евросоюз.

18 мая после переговоров в Сочи с президентом РФ Владимиром Путиным канцлер Германии Ангела Меркель заявила о необходимости подумать над гарантиями транзита газа через Украину после реализации проекта «Северный поток-2».

Глава МИД ФРГ Гайко Маас в Москве заявил, что правительство Германии поддерживает строительство «Северного потока-2» в обход Украины.