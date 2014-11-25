ОПЕК может разрешить Ираку, Ирану и Ливии не снижать добычу нефти - СМИ

ОПЕК может освободить трех членов картеля - Ирак, Иран и Ливию - от необходимости снижать добычу, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники, пишет Прайм.

По данным агентства, Организация стран-экспортеров нефти на заседании 27 ноября может принять решение о снижении квот. При этом для Ирака, Ирана и Ливии квота добычи сохранится на прежнем уровне.

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