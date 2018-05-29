Россия хочет с помощью «Северного потока-2» уничтожить украинскую ГТС - Гройсман

По словам премьера, совместное управление украинской ГТС будет залогом независимости и надежности транзита газа в Европу.

Россия планирует с помощью строительства газопровода «Северный поток-2» уничтожить независимую украинскую газотранспортную систему и поставить в зависимость всех европейских потребителей.

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Об этом сообщает пресс-служба правительства со ссылкой на слова премьер-министра Украины Владимира Гройсмана.

«Цель строительства «Северного потока-2» - уничтожить независимую газотранспортную систему Украины, построить за миллиарды долларов новую систему, которая в разы меньше по мощности (по сравнению с украинской ГТС - УНИАН), и поставить в зависимость всех европейских потребителей. Другой цели нет. Это не бизнес-проект. Это попытка поставить европейцев в зависимость», - сказал премьер.

При этом глава правительства подчеркнул, что украинская ГТС работает надежно и является политически независимой.

«Она (ГТС - УНИАН) политически независима от РФ и доброжелательна к европейским потребителям», - подчеркнул Гройсман.

По словам премьера, совместное управление украинской ГТС будет залогом независимости и надежности транзита газа в Европу.

Справка УНИАН. Проект «Северный поток-2» предусматривает строительство и работу двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию. Новый трубопровод планируется построить рядом с уже существующим «Северным потоком-1».

Строительство газопровода должно начаться в 2018 году и завершиться к концу 2019 года. Протяженность трубопровода составит 1220 километров, он должен соединить российскую Усть-Лугу и немецкий Грайфсвальд.

Украина выступает против строительства «Северного потока-2».

Согласно ранее озвученным оценкам председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева, «Северный поток-2» отнюдь не способствует диверсификации поставок газа в Евросоюз и не обеспечивает ему доступ к новым источникам газа. 5 апреля 2018 года Верховная Рада Украины призвала международное сообщество сделать все возможное для запрета строительства газопровода «Северный поток-2».