Российские компании приостановили транзит угля через Украину - СМИ

Российские железные дороги не согласовывают отгрузку угля с начала мая.

Российские компании с 1 мая прекратили поставлять энергетический и коксующейся уголь транзитом через Украину без объяснения причин.

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Об этом сообщили представители крупной российской добывающей угольной компании и крупного украинского импортера угля, а также топ-менеджер одного из портов, переваливающих уголь, пишет Liga.net.

По данным участников рынка, объем транзита угля из России через Украину в последние месяцы составлял от 1 до 1,8 млн т в месяц. Транзитный уголь отгружался в украинские порты, а также поставлялся через пограничные переходы на западной границе Украины.

Основными получателями этого угля были компании из Турции, Польши, Румынии, Словакии, Чехии, Венгрии и других европейских стран, и государств Азии и Африки.

"Наш оператор (Российские железные дороги, - ред.) не согласовывает отгрузку угля с начала мая. При этом экспорт угля для украинских компаний продолжается без каких-либо проблем", - отметил представитель российской угледобывающей компании.

В новом санкционном списке, который введен в действие со 2 мая, Российские железные дороги отсутствуют.