Президент уволил скандального Вовка с должности главы Нацкомиссии по тарифам

Вовк был уволен согласно ранее утвержденному плану ротации членов комиссии.

Президент Петр Порошенко уволил главу Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, Дмитрия Вовка, а также члена регулятора Руслана Машлякивского.

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Об этом сообщается в указах №148 и 149 от 26 мая 2018 года, которые опубликованы на сайте Администрации президента.

Вовк и Машлякивский уволены согласно ранее утвержденному плану ротации членов НКРЭКУ.

Напомним, полномочия Вовка и Машлякивского на должностях в Нацкомиссии истекли 26 мая.

Как сообщал УНИАН, Конкурсная комиссия по отбору новых членов Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услугу, утвердила список из 10 человек, которые в результате конкурса стали претендентами на занятие вакантных должностей 5 членов регулятора.

При этом в апреле 2018 года, рассматривая вопрос об избрании кандидатов еще на две должности членов НКРЭКУ, Конкурсная комиссия не допустила Вовка к участию в конкурсе.

Согласно информации, предоставленной комиссии самим Вовком, конкурсант не имеет необходимого стажа в сфере энергетики (закон требует минимум 5 лет). Согласно плану ротации членов НКРЭКУ, срок полномочий Вовка истекает в мае этого года.

Справка УНИАН. Дмитрий Вовк (1989 года рождения) был назначен на должность вр. и. о. главы НКРЭКУ в конце декабря 2014 года. С июня 2015 года он вступил в полномочия главы регулятора. До назначения на эту должность у него не было опыта работы в сфере энергетики. В 2009-2013 годах он работал в инвесткомпании ICU, которая консультировала бизнес-сделки президента Петра Порошенко. С марта 2013 года по декабрь 2014 года Вовк работал в Москве – в корпорации Roshen, которая также принадлежит президенту.

За время каденции Вовка была принята скандально известная формула «Роттердам+», а также реализован план повышения тарифов на электроэнергию для населения. Кроме того, комиссия пыталась ввести абонплату за газ, а также приняла решение о введении стимулирующего тарифообразования для облэнерго, которое устанавливает нормы доходности на старые и новые активы в размере 12,5%. Ставка на старые активы была раскритикована рядом экспертов.