Украина будет покупать у России ядерное топливо для своих АЭС до конца 2016 года

Национальная атомная энергогенерирующая компания «Энергоатом» и российский производитель топлива для атомных станций компания «ТВЭЛ» подписали соглашение о поставках российского ядерного топлива на украинские атомные станции до конца 2016 года, сообщил журналистам директор по безопасности НАЭК «Энергоатом» Данко Билей.

«Мы подписали допсоглашение, которое обеспечивает выполнение поставок ядерного топлива на АЭС в 2015 и 2016 году», - сказал Билей.

Согласно таможенной статистике Государственной фискальной службы, Украина за январь-июль 2014 года импортировала из Российской Федерации ядерного топлива на общую сумму 389 млн долл., что на 73,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В натуральном выражении Украина за 7 месяцев увеличила импорт российского ядерного топлива на 61,3% - до 231 тонны с 143,2 тонн годом ранее.

В то же время, Украина заявила о намерении снизить зависимость от поставок ядерного топлива из России благодаря продленному контракту с американской компанией Westinghouse на поставки топлива до 2020 года.

Читайте такжеАмериканское ядерное топливо прошло украинские экспертизы и направляется на АЭСПо словам премьер-министра Украины Арсения Яценюка, продленный контракт с Westinghouse позволяет диверсифицировать источники поставок ядерного топлива в Украину и повышает энергонезависимость страны.

Согласно условиям договора, Westinghouse будет производить топливо для украинских АЭС на своих производственных мощностях в городе Вестерос, Швеция.

Компания планирует загрузить ядерное топливо на блок №3 Южно-Украинской АЭС к 2015 году.

Справка УНИАН. В Украине действует 4 атомных электростанции с 15 энергоблоками. Функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех атомных электростанций страны, возложены на госпредприятие «НАЭК «Энергоатом», которое является крупнейшим производителем электроэнергии в Украине.

По данным Министерства доходов и сборов, Украина за 2013 год сократила импорт ядерного топлива по сравнению с 2012 годом на 0,6% - до 619,7 млн долл. с 623,5 млн долл.