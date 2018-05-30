Бонусы за победу: 41 сотрудник "Нафтогаза" получат премий на $46 миллионов за выигрыш суда у "Газпрома"

В мае этого года будет выплачена первая часть премий на сумму 20,7 миллиона долларов. Остальные премии будут выплачиваться в течение трех лет исключительно при условии успешного взыскания с "Газпрома" остатка выигрыша (2,6 миллиарда долларов).

Наблюдательный совет Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" принял решение о выплате сотрудникам компании премий в 46,3 миллиона долларов в связи с победой в Стокгольмском арбитражном суде в споре с российским газовым монополистом "Газпромом" по транзитному контракту.

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Согласно сообщению пресс-службы компании, премию получат 41 человек, которые прямо или опосредовано внесли значительный вклад в достижение победы в суде. Отмечается, что этот список не ограничивается топ-менеджментом компании, а сумма премии зависит от личного вклада каждого сотрудника.

Также отмечается, что из суммы премии будет выплачен налог на доходы физических лиц и другие сборы на сумму свыше 9 миллионов долларов.

Ожидается, что в мае этого года будет выплачена первая часть премий на сумму 20,7 миллиона долларов (541 миллион долларов). Эта сумма соответствует 1% от объема выигрыша, уже признанного в финансовой отчетности "Нафтогаза" за 2017 год. Остальные премии будут выплачиваться в течение трех лет исключительно при условии успешного взыскания с "Газпрома" остатка выигрыша (2,6 миллиарда долларов).

Как сообщал УНИАН, "Газпром" проиграл судебную тяжбу с "Нафтогазом" в Стокгольмском арбитраже, по решению которого он должен выплатить украинской компании 2,56 миллиарда долларов. Также суд обязал российскую компанию поставлять до 5 миллиардов кубометров газа в год в 2018-2019 годах по ценам, соответствующим стоимости голубого топлива на европейских газовых хабах.

На фоне проигрыша "Газпром" заявил о намерении расторгнуть контракт на поставку и транзит газа с Украиной в судебном порядке, а также снизил давление в газотранспортной системе, что усложнило транзит газа в Европу и вызвало временный дефицит газа в ГТС (2-3 марта). После того, как "газовый" кризис был успешно преодолен, в Еврокомиссии заявили, что Украина выполняет все принятые на себя обязательства по транзитным поставкам газа.

В 20-х числах марта "Газпром" официально уведомил "Нафтогаз" о том, что он отказывается выполнять решение арбитража. Каждый день просрочки платежа в пользу "Нафтогаза" приводит к начислению пени "Газпрому" в размере 0,5 миллиона долларов.