«Нафтогаз» начал процесс взыскания с «Газпрома» $2,6 миллиарда долга в странах Европы

Процессы по взысканию уже начались в Англии, Швейцарии и Нидерландах.

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» начала процесс принудительного взыскания с российского «Газпрома» долга в 2,6 млрд долл. в зарубежных судах в рамках исполнения решения Стокгольмского арбитражного суда.

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Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко в ходе встречи с главой правления «Нафтогаза» Андреем Коболевым.

«Сегодня начался процесс обременения активов, которые принадлежат «Газпрому», в рамках выигранного в Стокгольме дела», - сказал президент, добавив, что процессы по взысканию уже начались в Англии, Швейцарии и Нидерландах.

Порошенко подчеркнул, что процесс взыскания средств с «Газпрома» не должен ограничиться этими тремя странами. Также президент не исключил возможность отсудить у российской компании иностранные активы, включая акции газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2».

«Чтобы на сегодняшний день мы приложили максимум усилий, чтобы обеспечить поступление выигранных средств в Украину. И вторая позиция – чтобы речь шла и об активах, я не исключаю, что включительно с акциями «Северного потока» и «Северного потока-2» и денежных средств, которые имеют высокую ликвидность», - отметил президент.

В свою очередь глава «Нафтогаза» Андрей Коболев подтвердил, что процесс принудительного взыскания перешел в практическую плоскость.

«Процесс принудительного взыскания перешел в практическую плоскость. Буквально сегодня мы начали обременение акций и других активов «Газпрома», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, Газпром» проиграл судебную тяжбу с «Нафтогазом» в Стокгольмском арбитраже, по решению которого он должен выплатить украинской компании 2,56 млрд долл. Также суд обязал российскую компанию поставлять до 5 млрд куб. м газа в год в 2018-2019 годах по ценам, соответствующим стоимости голубого топлива на европейских газовых хабах.

На фоне проигрыша «Газпром» заявил о намерении расторгнуть контракт на поставку и транзит газа с Украиной в судебном порядке, а также снизил давление в газотранспортной системе, что усложнило транзит газа в Европу и вызвало временный дефицит газа в ГТС (2-3 марта). После того, как «газовый» кризис был успешно преодолен, в Еврокомиссии заявили, что Украина выполняет все принятые на себя обязательства по транзитным поставкам газа.

В 20-х числах марта «Газпром» официально уведомил «Нафтогаз» о том, что он отказывается выполнять решение арбитража. Каждый день просрочки платежа в пользу «Нафтогаза» приводит к начислению пени «Газпрому» в размере 0,5 млн долл.