Газ для населения не подорожает до августа

Кабмин продлил до 1 августа спецобязательства «Нафтогаза» по продаже газа для нужд населения.

Кабинет министров Украины продлил до 1 августа специальные обязательства национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» по продаже газа для нужд населения.

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Как передает корреспондент УНИАН, соответствующие изменения в постановление правительства «Об утверждении Положения о возложении специальных обязательств на субъекты рынка природного газа для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка природного газа» были одобрены на заседании правительства в среду.

Таким образом, цена газа для населения останется неизменной до 1 августа.

Как сообщал УНИАН, 17 мая в Международном валютном фонде очередной раз заявили, что цены на газ в Украине должны стать рыночными, а наиболее уязвимые домохозяйства должны быть защищены субсидиями.

Правительство Украины, возглавляемое Владимиром Гройсманом, в 2016 году приняло постановление, выравнивающее цены на газ для всех категорий населения, приводя их к рыночному уровню. Также постановление предусматривало механизм автоматического пересмотра цен раз в полгода для приведения цен к рыночным.

Однако ни одного пересмотра цен с того времени не произошло, а цены на газ для населения сейчас значительно ниже рыночных.

Правительство в марте приняло решение продлить спецобязательства для «Нафтогаза Украины», предусматривающее продажу газа населению по действующей цене, до 1 июня.

В начале мая министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик заявил о возможности продления спецобязательств на период после 1 июня.