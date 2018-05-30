"Нафтогаз" начал арест активов "Газпрома" с акций "Северного потока-2" - Витренко

"Нафтогаз Украины" начала арест активов "Газпрома" с акций газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2" в Швейцарии в рамках принудительного взыскания долга в $2,6 миллиарда.

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" начала арест активов российского газового монополиста "Газпрома" с акций газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2" в Швейцарии в рамках принудительного взыскания долга в 2,6 миллиарда долларов во исполнение решения Стокгольмского арбитражного суда.

Читайте также"Пойдем в суды": в "Нафтогазе" рассказали о намерении добиться ареста активов "Газпрома" в Европе

Об этом на своей странице в Facebook сообщил главный коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

"Мы начали арестовывать активы "Газпрома" - с акций "Северный Поток" 1 и 2 в Швейцарии", - написал он.

Также он отметил, что арест акций данных газопроводов дает очередной повод европейским партнерам задуматься о надежности этих маршрутов и самой компании "Газпром".

"Будет повод в Европе еще раз задуматься, насколько надежными являются эти обходные газопроводы, акции компаний-операторов которых арестованы за нежелание владельца этих акций играть по цивилизованным правилам и выполнять решение международного арбитража", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, "Газпром" проиграл судебную тяжбу с "Нафтогазом" в Стокгольмском арбитраже, по решению которого он должен выплатить украинской компании 2,56 миллиарда долларов. Также суд обязал российскую компанию поставлять до 5 миллиардов кубометров газа в год в 2018-2019 годах по ценам, соответствующим стоимости голубого топлива на европейских газовых хабах.

На фоне проигрыша "Газпром" заявил о намерении расторгнуть контракт на поставку и транзит газа с Украиной в судебном порядке, а также снизил давление в газотранспортной системе, что усложнило транзит газа в Европу и вызвало временный дефицит газа в ГТС (2-3 марта). После того, как "газовый" кризис был успешно преодолен, в Еврокомиссии заявили, что Украина выполняет все принятые на себя обязательства по транзитным поставкам газа.

В 20-х числах марта "Газпром" официально уведомил "Нафтогаз" о том, что он отказывается выполнять решение арбитража. Каждый день просрочки платежа в пользу "Нафтогаза" приводит к начислению пени "Газпрому" в размере 0,5 миллиона долларов.

Сегодня, 30 мая, "Нафтогаз Украины" начал процесс принудительного взыскания с "Газпрома" долга в 2,6 миллиарда долларов в зарубежных судах.