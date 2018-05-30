"Нафтогаз" ожидает ареста активов "Газпрома" на $2,6 миллиарда в течение года

В "Нафтогазе" оценивают шансы на взыскание с "Газпрома" активов на упомянутую сумму как очень высокие.

Национальный нефтегазовый холдинг "Нафтогаз Украины" рассчитывает в течение одного года провести все судебные процедуры в странах ЕС и арестовать активы российского "Газпрома", который не выполнил решение Стокгольмского арбитража и не выплатил украинской стороне 2,56 миллиарда долларов.

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Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил главный коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

"По 2,6 миллиарда долларов мы оцениваем наши шансы очень высоко и рассчитываем получить эту сумму в течение следующих 12 месяцев", - написал он.

Как сообщал УНИАН, российский монополист "Газпром" проиграл судебную тяжбу с "Нафтогазом" в Стокгольмском арбитраже, по решению которого он должен выплатить украинской компании 2,56 миллиарда долларов. Также суд обязал российскую компанию поставлять до 5 миллиардов кубометров газа в год в 2018-2019 годах по ценам, соответствующим стоимости голубого топлива на европейских газовых хабах.

На фоне проигрыша "Газпром" заявил о намерении расторгнуть контракт на поставку и транзит газа с Украиной в судебном порядке, а также снизил давление в газотранспортной системе, что усложнило транзит газа в Европу и вызвало временный дефицит газа в ГТС (2-3 марта). После того, как "газовый" кризис был успешно преодолен, в Еврокомиссии заявили, что Украина выполняет все принятые на себя обязательства по транзитным поставкам газа.

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В 20-х числах марта "Газпром" официально уведомил "Нафтогаз" о том, что он отказывается выполнять решение арбитража. Каждый день (начиная с 28 февраля – даты принятия решения в арбитраже) просрочки платежа в пользу "Нафтогаза" приводит к начислению пени "Газпрому" в размере 0,5 миллиона долларов.

Сегодня, 30 мая, "Нафтогаз Украины" начал процесс принудительного взыскания с "Газпрома" долга в 2,6 миллиарда долларов в зарубежных судах. Процессы по взысканию уже начались в Англии, Швейцарии и Нидерландах. Среди интересуемых украинскую сторону активов уже оказались акции компаний-операторов газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2".