"Нафтогаз" рассказал, сколько уже набежало пени для "Газпрома"

За каждый день невыполнения решения суда, начиная с 28 февраля 2018 года, долг "Газпрома" растет на 500 тысяч долларов.

Сумма пени, которую должен уплатить российский газовый монополист "Газпром" Национальному нефтегазовому холдингу "Нафтогаз Украины" за каждый день невыполнения решения Стокгольмского арбитража, по состоянию на 30 мая достигла 45 миллионов долларов.

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Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил главный коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

"На сегодня на сумму долга "Газпрома" перед "Нафтогазом" уже набежало около 45 миллионов долларов процентов", - сообщил он.

Как сообщал УНИАН, "Газпром" проиграл судебную тяжбу с "Нафтогазом" в Стокгольмском арбитраже, по решению которого он должен выплатить украинской компании 2,56 миллиарда долларов. Также суд обязал российскую компанию поставлять до 5 миллиардов кубометров газа в год в 2018-2019 годах по ценам, соответствующим стоимости голубого топлива на европейских газовых хабах.

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На фоне проигрыша "Газпром" заявил о намерении расторгнуть контракт на поставку и транзит газа с Украиной в судебном порядке, а также снизил давление в газотранспортной системе, что усложнило транзит газа в Европу и вызвало временный дефицит газа в ГТС (2-3 марта). После того, как "газовый" кризис был успешно преодолен, в Еврокомиссии заявили, что Украина выполняет все принятые на себя обязательства по транзитным поставкам газа.

В 20-х числах марта "Газпром" официально уведомил "Нафтогаз" о том, что он отказывается выполнять решение арбитража. Каждый день (начиная с 28 февраля – даты принятия решения в арбитраже) просрочки платежа в пользу "Нафтогаза" приводит к начислению пени "Газпрому" в размере 0,5 миллиона долларов.

Сегодня, 30 мая, "Нафтогаз Украины" начал процесс принудительного взыскания с "Газпрома" долга в 2,6 миллиарда долларов в зарубежных судах.