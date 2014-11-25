«Энергоатом» будет держать в работе 13 атомных блоков для стабильного прохождения зимы
14:10, 25 ноября 2014Энергетика
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По состоянию на 25 ноября в работе находится 13 из 15 атомных блоков. Остальные два в плановом ремонте
Январь-февраль будем держать 13 блоков - Билей / Фото УНИАН
Госкомпания «Энергоатом», на выработку которой приходится больше половины электроэнергии в Украине, для стабильного прохождения зимнего периода будет держать в работе 13 атомных блоков.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Киеве сказал директор по безопасности «Энергоатома» Данко Билей.
«Январь-февраль будем держать 13 блоков, дальше будет меньше, потому что нужно будет готовиться к следующей зиме», - сказал он.
По состоянию на 25 ноября в работе находится 13 из 15 атомных блоков. Остальные два в плановом ремонте.
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