"Укргидроэнерго" модернизировало 70% мощностей своих ГЭС и ГАЭС

До 2026 года компания планирует завершить модернизацию всех своих гидроагрегатов.

Государственная компания "Укргидроэнерго", оператор ГЭС и ГАЭС, в рамках ранее утвержденной правительством "Программы развития гидроэнергетики до 2026 года" уже провела реконструкцию и модернизацию 70% своих мощностей.

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Об этом в эфире одного из национальных телеканалов сообщил генеральный директор компании Игорь Сирота.

"Мы справляемся с задачей. На сегодня мы провели реконструкцию и модернизацию 70% мощностей, до 2021 года мы проведем реконструкцию еще 20% гидроагрегатов. До 2026 года, согласно Программе развития гидроэнергетики, мы должны завершить реконструкцию и модернизацию 100% наших объектов", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, в середине июля 2016 года правительство утвердило Программу развития гидроэнергетики до 2026 года, предусматривающую увеличение в 2 раза ее доли в энергетическом балансе страны - до 15,5%.

Справка УНИАН. "Укргидроэнерго" эксплуатирует 103 гидроагрегата на 10 гидроэлектростанциях на Днепре и Днестре: на Киевской, Каневской, Кременчугской, Среднеднепровской, Днепровской ГЭС-1 и ГЭС-2, Каховской ГЭС, Киевской гидроаккумулирующей электростанции (ГАЭС), Днестровской ГЭС и Днестровской ГАЭС (Днестровская ГАЭС находится на этапе завершения строительства), общая установленная мощность которых составляет 5747 МВт. Работа ГЭС и ГАЭС обеспечивает покрытие пиковых нагрузок, регулирование частоты и мощности в энергосистеме Украины.