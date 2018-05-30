"Нафтогаз" в июне проведет тестовую закупку газа на внутреннем рынке

Цена закупки природного газа в июне составит 6900 гривень за тысячу кубометров.

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" намерена в июне этого года осуществить тестовую закупку природного газа собственной добычи у частных газодобывающих предприятий Украины, сообщает пресс-служба компании.

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Согласно сообщению, цена закупки природного газа собственной добычи в июне текущего года составит 6900 гривень за тысячу кубометров (без НДС).

Как сообщал УНИАН, "Нафтогаз" с 1 июня 2018 года повышает минимальные цены на природный газ для промышленных потребителей на 8,9% по сравнению с маем – до 9952,8 гривни. Максимальные цены на природный газ для промпотребителей с 1 июня будут повышены на 8,5% – до 10893,6 гривни.

Справка УНИАН. НАК "Нафтогаз Украины" – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают порядка 80% газа в стране. НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.