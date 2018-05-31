Президент назначил 5 новых членов Нацкомиссии по тарифам

Новыми членами регулятора стали экс-менеджеры энергетических компаний, а также бывшие сотрудники НКРЭКУ и Госэнергоэффективности.

Президент Петр Порошенко назначил 5 новых членов Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

Читайте такжеПрезидент уволил скандального Вовка с должности главы Нацкомиссии по тарифам

Об этом говорится в указах президента №150-154 от 29 мая 2018 года, опубликованных на сайте Администрации президента.

Согласно документам, новыми членами регулятора стали Александр Фармагей (работал в компании "Укргидроэнерго"), Дмитрий Коваленко ("Укрэнерго", Госэнергоэффективности), Евгений Маглеванный (Госэнергоэффективности), Елена Антонова (ДТЭК, американская компания AES) и Оксана Кривенко (сотрудник аппарата НКРЭКУ).

Как сообщал УНИАН, 14 мая конкурсная комиссия отобрала 10 кандидатов на 5 вакантных должностей в члены НКРЭКУ и подала их на рассмотрение президенту. В итоговый перечень конкурсантов попали Антонова Е. А., Борисенко А. В., Кайдаш Р. Ю., Коваленко Д. В., Кривенко О. А., Маглеванный Е. В., Магда А. И., Олефир Д. А., Формагей А. Л. и Цаплин В. И.

Впервые в истории Украины членами НКРЭКУ станут лица, которые отобраны в результате конкурса, поскольку ранее всех членов Нацкомисии выбирал и назначал президент.

Конкурсная комиссия также проводит второй конкурс, в результате которого должны быть отобраны 4 кандидата. Последний конкурс был недавно заблокирован недопущенным претендентом в члены НКРЭКУ, действующим советником экс-главы НКРЭКУ Дмитрия Вовка Антоном Гудаченко.

Указом от 29 мая 2018 года президент уволил главу регулятора Дмитрия Вовка и члена комиссии Руслана Машлякивского.