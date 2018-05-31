Президенты Энергоатома " и Westinghouse обсудили состояние внедрения американского ядерного топлива на украинских АЭС

На Запорожской АЭС состоялось очередное заседание оперативного штаба по внедрению модернизированного ядерного топлива производства компании Westinghouse (ТВС-WR) на энергоблоках АЭС Украины. В работе оперативного штаба приняли участие представители Westinghouse Electric (Asia) S.A. во главе с президентом - исполнительным директором Хосе Эметерио Гутьерресом, представители Государственной инспекции ядерного регулирования Украины (ГИЯРУ), Министерства энергетики и угольной промышленности Украины, НАЭК «Энергоатом», Государственного научно-технического центра по ядерной и радиационной безопасности (ГНТЦ ЯРБ) и Верховной Рады Украины.

Открывая заседание, президент НАЭК «Энергоатом» Юрий Недашковский подчеркнул важность мероприятия, которое призвано решить стратегические задачи, как в самой Компании, так и в атомной энергетике Украины.

«Сегодня на промплощадке Запорожской АЭС собралась представительная делегация во главе с первыми руководителями Westinghouse, ГИЯРУ, ГНТЦ ЯРБ и Министерства энергетики и угольной промышленности для решения вопросов, касающихся внедрения модернизированного ядерного топлива производства компании Westinghouse на энергоблоках АЭС Украины. Главный итог оперативного штаба - работы идут по запланированному графику. Все вопросы, которые были отмечены и предыдущими решениями штабов, и программой внедрения топлива компании Westinghouse решаются в рабочем порядке. Приятно отметить расширение сотрудничества НАЭК «Энергоатом» с Westinghouse и с точки зрения проведения диверсификации поставок ядерного топлива, и по программе повышения безопасности», - подчеркнул Юрий Недашковский.

Президент Westinghouse Electric Company Хосе Эметерио Гутьеррес поблагодарил президента НАЭК «Энергоатом» Юрия Недашковского за возможность посетить Запорожскую АЭС. «Компания Westinghouse и Украина начали свое взаимодействие более 20 лет назад. Мы много работали для достижения успешного сотрудничества и очень заинтересованы в успехе Энергоатома, так как от его успеха зависит напрямую и успех компании Westinghouse. Украина в свое время приняла стратегическое решение по диверсификации поставок ядерного топлива. И для нашей компании это не только открыло новые возможности, но и стало честью поставлять топливо для оператора украинских АЭС. Westinghouse приложит все усилия, чтобы та продукция и те услуги, которые нами предоставляются Энергоатому были всегда на высочайшем уровне», - акцентировал Хосе Эметерио Гутьеррес.

Заместитель директора департамента ядерной энергетики и атомно-промышленного комплекса Министерства энергетики и угольной промышленности Украины Светлана Кульчицкая отметила плодотворную работу оперативного штаба и подчеркнула то, что проект диверсификации ядерного топлива для атомных электростанций Украины очень важен и перспективен.

Глава Государственной инспекции ядерного регулирования Украины Григорий Плачков отметил эффективность работы Энергоатома в вопросах расширения сотрудничества с Westinghouse. «По результатам работ 2015-2017 годов у нас не возникает вопросов, которые касаются использования топлива Westinghouse, как нет вопросов к процессу лицензирования топлива, которое находится в опытной эксплуатации. Наблюдая за проделанной работой экспертов ГНТЦ ЯРБ и ГИЯРУ, мы с оптимизмом смотрим на процесс диверсификации», - подчеркнул он.

Генеральный директор Запорожской АЭС Александр Остаповец поблагодарил собравшихся за уже проделанную работу по внедрению на ЗАЭС топлива Westinghouse. «Процесс диверсификации поставок ядерного топлива на энергоблоках Запорожской АЭС идет в соответствии с запланированными сроками. И мы уверены в результате», - резюмировал Александр Остаповец.

Во время рабочего визита на Запорожскую АЭС делегация также посетила один из самых успешных и уникальных проектов Украины в области подготовки и поддержания квалификации ремонтного персонала - тренажерный комплекс специальной подготовки ремонтного персонала учебно-тренировочного центра Запорожской АЭС.

Напомним, среди успешных проектов, реализуемых на Запорожской АЭС в 2018 году, следует отметить проект повышения энергетической безопасности Украины за счет диверсификации поставок ядерного топлива.

В июне 2016 года в активную зону пятого энергоблока Запорожской АЭС было загружено ядерное топливо американской компании Westinghouse шведского производства. Таким образом, энергоблок перешел на смешанную зону - три четверти «российского» топлива и четверть «американского». В июне 2017 года в активную зону пятого энергоблока Запорожской АЭС было догружено ядерное топливо американской компании Westinghouse. После этого активная зона энергоблока на половину состоит из «российского» ядерного топлива, а на половину из «американского».

В сентябре-октябре 2017 года в активные зоны первого, третьего и четвертого энергоблоков Запорожской АЭС также было загружено ядерное топливо компании Westinghouse и эти энергоблоки перешли на смешанную зону - три четверти «российского» топлива и четверть «американского».

В 2018 году пятый энергоблок будет уже на три четверти загружен «американским» топливом и на одну четверть «российским», активные зоны первого и третьего энергоблока будут наполовину состоять из «российского» ядерного топлива, а на половину из «американского». Загрузка четвёртого энергоблока, в связи с выполнением работ по продлению срока эксплуатации, очередной партией «американского» топлива будет выполнена в 2019 году.

Предполагается, что в 2019-2021 годах активные зоны первого, третьего, четвертого и пятого энергоблоков Запорожской АЭС будут полностью сформированы из «американского» ядерного топлива. Эксплуатацию второго и шестого энергоблоков ЗАЭС в настоящее время планируется продолжать с использованием только «российского» ядерного топлива.

Справка. Запорожская АЭС – крупнейший энергетический объект в Украине и Европе с установленной мощностью 6 000 МВт. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в 1984 году, второй – в 1985 г., третий – в 1986 г., четвертый – в 1987 г., пятый – в 1989 г., шестой – в 1995 году. Начиная с 1984 года, вклад Запорожской АЭС в энергетику страны возрос с 2 до 22%.