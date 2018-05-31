"Нафтогаз" атакует активы "Газпрома"

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» начала процесс принудительного взыскания с российского «Газпрома» долга в размере 2,6 миллиарда долларов в рамках вынесенного в конце февраля нынешнего года решения Стокгольмского арбитража, плюс 45 миллионов долларов набежавшей пени. В компании уверяют, что на все судебные процедуры и арест активов уйдет не более года.

Эти действия украинской стороны полностью соответствуют Нью-Йоркской конвенции о признании решений арбитражей, согласно которой истец может требовать исполнения решения суда в юрисдикции любой страны, подписавшей документ, путем признания процедуры местным судом.

Процесс стартовал в Швейцарии с наложения обеспечительных мер на акции компаний Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG, которые являются операторами газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2». Аналогичная процедура запущена в Нидерландах и Великобритании.

«Мы начали арестовывать активы «Газпрома» с акций «Северный поток» 1 и 2 в Швейцарии. Будет повод в Европе еще раз задуматься, насколько надежными являются эти обходные газопроводы, акции компаний-операторов которых арестованы за нежелание владельца этих акций играть по цивилизованным правилам и выполнять решение международного арбитража», - написал на своей странице в Facebook главный коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.

«Газпром», который занял странную позицию – сначала не отказывался платить по долгам, осознавая неминуемость этого, но затем подал иски против решений арбитража по надуманным предлогам и начал процедуру расторжения контрактов с «Нафтогазом», официальных заявлений пока не делал. Но российские СМИ со ссылкой на газового монополиста РФ пишут, что ему никакие уведомления о процедуре не поступали. А вот в Nord Stream 2 AG сообщили о получении 29 мая постановления об аресте активов компании, которое вручили прибывшие в офис швейцарские приставы. При этом в Nord Stream 2 AG уверяют, что эти действия не скажутся на строительстве газопровода «Северного поток-2».

Кстати, видимо, готовясь к атаке «Нафтогаза», «Газпром» передал 100% акций Nord Stream 2 в залог до полного погашения обязательств по соглашениям с зарубежными партнерами – Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall, которые в 2017 предоставили Nord Stream 2 AG финансирование в размере 324 миллиона евро каждый.

Эксперты считают, что в любом случае «Газпром» сам загнал себя в ловушку – арест его активов реально возможен, что ударит по его положению на рынке и увеличит финансовые потери в разы, а реализация «Северного потока-2», призванного лишить Украину статуса транзитной страны, как минимум, сильно замедлится. Что касается исков «Газпрома» относительно решений Стокгольмского арбитража, которые якобы были вынесены с грубейшими нарушениями процедуры, то Высший суд Швеции может их отменить в случае доказательства «участия третьих лиц», на чем настаивает «Газпром», но вот только по существу он решение пересмотреть не вправе.

«Газпрому» не выкрутиться

Президент Центра глобалистики «Стратегия ХХІ» Михаил Гончар считает стратегию «Нафтогаза» правильной, логичной и последовательной. Его действия, с одной стороны, принуждают «Газпром» рассчитаться по долгам, с другой – тормозят реализацию проекта «Северный поток-2». И Европе, действительно, придется задуматься над этим. Еврокомиссия, в угоду главному наполнителю бюджета ЕС – немецкому бизнесу, закрыв, по сути с нулевым результатом, дело о злоупотреблениях «Газпрома» на европейском рынке, дала добро на реализацию «Северного потока-2». Уверяя при этом, что данный газопровод - исключительно коммерческий проект и не несет угрозы транзиту Украины. Пропуская мимо ушей заявления России, что поставлять газ через украинскую трубу она «будет исключительно с учетом целесообразности».

«Еврокомиссия в этом вопросе вряд ли бы что-то решила в пользу Украины. Европа, по сути, сдулась, потому что закрыто дело о злоупотреблении «Газпромом» доминирующего положения на рынке ЕС. Поэтому рассчитывать на ее поддержку не приходится. Теперь может нечто измениться», - отметил эксперт.

По его словам, взыскать с «Газпрома» есть что – активы, имущество и в Швейцарии, и в Британии, и в Голландии, и в Германии. Причем этого добра намного больше, чем сумма, которую «Газпром» должен выплатить «Нафтогазу».

«Посещение приставами офисов компаний Nord Stream означает, что могут быть подвергнуты аресту как акции этих газпромовских предприятий, так и материальные активы, к примеру, трубы для «Северного потока-2», которые складированы в четырех европейских портах на Балтийском море. Их стоимость потянет на сумму взыскания. Таким образом, если даже не сможем сорвать этот проект, то точно затянем его реализацию. «Газпром», конечно, если перечислит причитающиеся «Нафтогазу» средства, разблокирует арест. Но если будет ерепениться, то попадет в ловушку. Согласно контрактам, если «Газпром» не начнет в указанный срок поставки газа по «Северному потоку-2», то будет платить неустойку своим европейским партнерам, для него это означает дополнительные существенные финансовые потери», - подчеркнул Гончар.

При этом он отмечает, что «Газпрому» легче было выплатить долг, чем попасть в сложившуюся ситуацию. Ведь сумма в 2,6 миллиарда долларов – не такие уж и большие для него деньги.

«Деньги, как известно, лишними никогда не бывают, особенно с учетом новых проектов «Газпрома». Но дело не в них. Дело в российских принципах – как можно Украине, которая вышла из-под контроля, что-то еще платить. Из Кремля была дана команда, найти любые зацепки, чтобы затянуть выплаты Киеву, а потом втихую рассчитаться и все разрулить. Но прошло отводившееся время на исполнение решения Стокгольмского арбитража, ответчик это игнорирует, играет с апелляцией по каким-то надуманным предлогам и разрывом контрактов с «Нафтогазом». Не вышло, план не сработал», - сказал Гончар.

Эксперт по вопросам энергетики Сергей Дяченко также считает, что толка для «Газпрома» от апелляции и подачи заявления о разрыве контрактов с «Нафтогазом» не будет.

«Во-первых, решение Стокгольмским арбитражем принималось в отношении действующих контрактов, признанных обеими сторонами. И уже за прошедший период. Во-вторых, есть срок исполнения решения арбитража, и апелляция тут ни при чем. Это будут следующие решения. Потом могут быть и кассационные иски. И это тоже будут следующие решения судов. Другими словами, принятое решение арбитража в силе, «Газпром» обязан его выполнить, но имеет право оспаривать. Но платить обязан», - подчеркнул эксперт.

По его мнению, процесс взыскания, скорее всего, начнется не с акций «Северного потока-2», а с материальных активов. Однако это все равно затормозит реализацию проекта.

«Всегда сначала арестовывают материальные активы, недвижимость, а только потом - скользкие финансы. Тем не менее, затормозить процесс строительства «Северного потока-2» это может. По «Газпрому» сложившаяся ситуация, причем, им же спровоцированная, вернее, его кремлевским хозяином, безусловно, ударит. Но главная его цель – затянуть арбитражный процесс и разорвать с Украиной транзитный контракт, основывая на этом необходимость «Северного потока-2»: мол, Украина - ненадежный партнер, поэтому Европа должна отказаться от транзита через ее территорию. Посмотрим, чем это закончится», - подытожил эксперт.

Атака «Нафтогаза» на активы «Газпрома» только началась, и все говорит о том, что, наконец-то, Украина поставит все точки над «і» в своих отношениях с «газовой иглой» Кремля. Но самое интересное еще впереди.

Нана Черная