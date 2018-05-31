Минэнергоугля повысило прогноз по экспорту электроэнергии

В министерстве полагают, что прирост показателей экспорта обеспечат поставки в Молдову.

Министерство энергетики и угольной промышленности увеличило прогноз по экспорту электроэнергии в Молдову и страны ЕС в июне этого года по сравнению с показателем, который закладывался в прогнозный баланс на 2018 год, на 1% - до 495 миллионов кВт-ч.

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Об этом говорится в Прогнозном балансе электроэнергии на май 2018 года, который опубликован на сайте министерства.

Согласно документу, увеличение экспорта прогнозируется за счет наращивания поставок в Молдову на 5 миллионов кВт-ч - до 95 миллионов кВт-ч. Также прогнозируется, что экспорт в Польшу в июне составит 100 миллионов кВт-ч, в другие страны ЕС (с так называемого "острова Бурштынской ТЭС") – 300 миллионов кВт-ч.

Как сообщал УНИАН, в Прогнозном балансе электроэнергии на 2018 год Минэнергоугля закладывало значение экспорта электроэнергии на уровне 5,998 миллиарда кВт-ч.

В апреле 2018 года Украина экспортировала 592,9 миллиона кВт-ч, что на 10,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.