Путин на 15 лет освободил "Газпром" от уплаты налогов с добычи газа для Китая

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о налоговом маневре в нефтяной отрасли, соответствующий документ опубликован на портале правовой информации, сообщает Прайм.

В рамках налогового маневра поэтапно (за три года) снижаются вывозные таможенные пошлины на нефть (в 1,7 раза) и нефтепродукты (в 1,7-5 раз) в зависимости от их вида и повышаются ставки НДПИ на нефть (в 1,7 раза) и газовый конденсат (в 6,5 раза). Чтобы не допустить роста цен на нефтепродукты на внутреннем рынке и минимизировать негативные шоки для отдельных отраслей поэтапно снижаются ставки акцизов на них.

С целью сохранения существующих фискальных стимулов в нефтедобывающей отрасли уточняется порядок расчета понижающих коэффициентов к НДПИ на нефть и экспортной пошлине на нефть. Это позволит снизить налоговую нагрузку на добычу льготируемых видов нефти по сравнению с 2014 годом на 5-24% в зависимости от вида нефти.

В соответствии с законом, в 2015 году акциз на автомобильный бензин четвертого класса составит 7,3 тыс рублей за тонну, в 2016 году - 7,53 тыс рублей, а в 2017 году - снизится до 5,83 тыс рублей. Ставка акциза на бензин пятого класса в 2015 году составит 5,53 тыс рублей, в 2016 году - 7,53 тыс рублей, а в 2017 году - сократится до 5,83 тыс рублей.

Ставки акцизов на дизтопливо в 2015 году увеличиваются до 3,45 тыс рублей за тонну, в 2016 году - до 4,15 тыс рублей, а в 2017 году - снизятся до 3,95 тыс рублей.

В соответствии с законом, природный газ является подакцизным товаром, если налогообложение акцизом природного газа предусмотрено международными договорами РФ.

Документ предусматривает установление акциза на газ, поставляемый в рамках "Голубого потока" в Турцию, при этом "Газпром" будет обязан предъявлять сумму акциза к оплате покупателю.

Обнуляются налог на добычу полезных ископаемых (на 15 лет) и налог на имущество (на 20 лет) при реализации "Газпромом" проекта поставок газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири".

Читайте такжеРоссия стала "сырьевым придатком" Китая на $70 млрд

Срок применения понижающих коэффициентов, применяемых в отношении трудноизвлекаемой нефти, добываемой из нефтенасыщенных пластов, увеличивается с 10 до 15 лет. А минимальные размеры разовых платежей за пользование недрами, устанавливаемые сейчас в отношении нефти и газового конденсата, снижаются с 10% до 5% от ожидаемых поступлений по НДПИ.