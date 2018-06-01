В Украине для развития газодобычи необходимо либерализовать правила работы для газодобывающих компаний - гендиректор «Смарт-Холдинга»

Для достижения правительством Украины амбициозных целей в сфере газодобычи, зафиксированных в обновленной энергостратегии, необходимы дальнейшая либерализация правил работы для газодобывающих компаний и стимулирование притока инвестиций в разработку новых перспективных месторождений.

Так прокомментировал УНИАН генеральный директор ЧАО «Смарт-Холдинг» Алексей Пертин планы правительства достичь к 2020 году полного обеспечения Украины газом собственной добычи и даже приступить к экспорту «голубого топлива».

По его словам, в последнее время, действительно, принят ряд важных для развития отрасли законодательных актов, которые в перспективе будут иметь положительный эффект. Это и снижение ренты для новых скважин, и децентрализация отчислений по ренте, и упрощение ряда рудиментарных разрешительных процедур, годами искусственно сдерживающих развитие отрасли. Тем не менее, проблемы остаются.

«Фундаментальным препятствием для развития отечественной газодобычи сегодня остается приостановка аукционов по продаже спецразрешений на нефтегазоносные участки. Действующие месторождения истощаются, и сохранение нынешней ситуации грозит существенным спадом объемов уже в среднесрочной перспективе, ведь для обустройства одной скважины - от разведки до введения в эксплуатацию – требуется, в среднем, от 1,5 до 3 лет. Необходим пересмотр самих процедур получения новых лицензий. В частности, повышение прозрачности проведения аукционов Государственной службой геологии и недр. Важным вопросом для отрасли остается качество геологической информации, которая предоставляется потенциальному инвестору в ходе проведения аукционов», - подчеркнул Пертин.

Кроме этого, по его словам, немаловажным моментом, который оказывает существенное негативное влияние на инвестиционную привлекательность отрасли, являются риски необоснованной приостановки лицензий Государственной службой геологии и недр. Также критически необходима доработка действующего Кодекса о недрах с учетом новых реалий.

«Отрасль до сих пор вынуждена работать по нормам, принятым в 1994 году и унаследовавшим, в основном, советские принципы и механизмы разработки недр, которые не соответствуют современным мировым практикам», - подытожил Пертин.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины на заседании 18 августа 2017 года утвердил Энергетическую стратегию до 2035 года «Безопасность, энергоэффективность, конкурентоспособность». В ней, в частности, закреплены планы правительства достичь к 2020 году полного обеспечения страны газом собственной добычи и даже приступить к экспорту «голубого топлива».

Украина последние годы активно сокращает потребление газа: в 2014 году оно составило 39,7 млрд куб. м, в 2015 – 31,4 млрд куб. м, в 2016 - 30,3 млрд куб. м, в 2017 - 28,4 млрд куб.м.

Между тем, по данным Госстата, газодобыча в 2016 году увеличилась лишь на 1,5% - с 19,9 млрд до 20,2 млрд кубометров, а в 2017 – на 4,2%, до 20,8 млрд кубометров.

Справка УНИАН. «Смарт-Холдинг» - одна из крупнейших промышленно-инвестиционных групп Украины. Интересы группы сосредоточены в отраслях, которые являются ключевыми для экономики страны. Предприятия «Смарт-Холдинга» инвестируют в объекты горно-металлургического и нефтегазового комплексов, банковского сектора, сельского хозяйства, судостроения и недвижимости. Бенефициаром компании является Вадим Новинский.