Словакия готова увеличить поставки газа в Украину

Об этом заявил во вторник "РИА Новости" официальный представитель компании Ваграм Чугурян.

"Существуют технические возможности для дальнейшего увеличения поставок газа в реверсном режиме в Украину через территорию Словакии", - сказал Чугурян.

По его словам, все зависит от украинской стороны, которая сейчас ведет работы по дальнейшему усовершенствованию систем прокачки газа по своей территории.

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"Как только Eustream получит от украинской стороны подтверждение об ее готовности к наращиванию мощностей поставок, он объявит о запуске процедуры Open Season, в ходе которой будут зарегистрированы фирмы, предоставившие заявки на прокачку дополнительных объемов газа в Украину", - сказал Чугурян.

Весь процесс, по его словам, занимает всего несколько недель. О том, насколько в дальнейшем могут возрасти объемы прокачки газа в Украину, представитель Eustream отказался сообщить.