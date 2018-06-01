«Нафтогаз» выдвинул «Газпрому» свои условия по транзиту российского газа - росСМИ

«Нафтогаз» потребовал от «Газпрома» поднять транзитный тариф.

НАК "Нафтогаз Украины» направил свои предложения российскому "Газпрому" относительно условий транзита российского газа в 2020-2028 годах - после истечения текущего транзитного контракта.

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Об этом пишет российский «Коммерсант» со ссылкой на источники.

По словам собеседников “Ъ”, условия коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко направил зампреду правления «Газпрома» Александру Медведеву «на майских праздниках».

«Нафтогаз» предлагает такие варианты — самостоятельное бронирование «Газпромом» мощностей газотранспортной системы (ГТС) Украины либо их бронирование клиентами «Газпрома» (последнее фактически означает сдачу газа «Газпромом» на восточной границе Украины). В этих случаях применимым правом для контракта будет украинское, которое, настаивает «Нафтогаз», сейчас гармонизировано с энергозаконодательством ЕС.

Другой вариант — продажа газа «Нафтогазу» на восточной границе Украины с обратной покупкой этого объема на западной (газовый своп). В этом случае плата за транзит будет оформлена как маржа между сделками, и «Нафтогаз» готов на контракт по другому праву, в том числе по шведскому (как сейчас в транзитном контракте).

Что касается уровня тарифов на прокачку, то «Нафтогаз» настаивает на их повышении уже в 2018–2019 годах (то есть в рамках действующего контракта), считая их заниженными.

Формула тарифа сейчас состоит из двух частей — ставки за прокачку 1 тыс. кубометров на 100 км плюс цены «топливного газа» (который «Газпром» поставляет «Нафтогазу»). Топливная составляющая — компенсация затрат «Нафтогаза» на газ, сжигаемый на компрессорных станциях для обеспечения транзита. Сейчас полная ставка транзита, по расчетам “Ъ”, — $2,52 на 1 тыс. кубометров на 100 км, в том числе $0,65 топливной составляющей.

«Нафтогаз» исходит из того, что «Газпром» в соответствии с решением Стокгольмского арбитража будет прокачивать по ГТС Украины не менее 110 млрд кубометров в год в 2018–2019 годах. По действующей ставке без учета топливной составляющей «Нафтогаз» будет получать $2,55 млрд выручки в год. Но компания хочет $3,7 млрд — с ростом тарифа примерно на 33%. Компания 13 марта направила «Газпрому» уведомление о пересмотре тарифов, и если стороны не договорятся, собирается идти в арбитраж. После 2019 года «Нафтогаз» считает достаточной тарифную выручку в $2,7 млрд в год без топливной составляющей (рост ставки на 3% при прочих равных), но при условии транзита 110 млрд кубометров в год. «Нафтогаз» предлагает перенести повышенные платежи за 2018–2019 годы на 2020–2028 годы, тогда в ближайшие два года тариф не изменится, а затем средний платеж составит $3,2 млрд в год.

При этом собеседники издания, близкие к "Газпрому", называют эту позицию "шантажом".

«Газпром» не только не собирается прокачивать 110 млрд кубометров, но и публично заявляет о будущем снижении транзита через Украину до 10–15 млрд кубометров. По словам собеседников “Ъ”, «Газпром» на переговорах занял позицию, согласно которой после 2019 года плата за транспортировку газа от границы РФ до Германии через центральный коридор (Украина, Словакия, Чехия) должна быть сопоставима с тарифом по строящемуся трансбалтийскому газопроводу «Северный поток-2». По расчетам «Нафтогаза», в таком случае тариф через Украину должен упасть в 2,5 раза, до $1 за 1 тыс. кубометров на 100 км.

По словам источников “Ъ”, если «Газпром» настаивает на снижении тарифов или откажется гарантировать загрузку ГТС в 110 млрд кубометров, «Нафтогаз» хочет потребовать в арбитраже компенсации обесценения ГТС из-за неполной окупаемости инвестиций. Размер обесценения при тарифе в $1 и транзите до 13 млрд кубометров «Нафтогаз» оценивает в $11 млрд, при текущем тарифе и транзите в 65 млрд кубометров — в $6 млрд.

Как сообщал УНИАН, российский монополист «Газпром» проиграл судебную тяжбу с «Нафтогазом» в Стокгольмском арбитраже, по решению которого он должен выплатить украинской компании 2,56 млрд долл. Также суд обязал российскую компанию поставлять до 5 млрд куб. м газа в год в 2018-2019 годах по ценам, соответствующим стоимости голубого топлива на европейских газовых хабах.

На фоне проигрыша «Газпром» заявил о намерении расторгнуть контракт на поставку и транзит газа с Украиной в судебном порядке, а также снизил давление в газотранспортной системе, что усложнило транзит газа в Европу и вызвало временный дефицит газа в ГТС (2-3 марта). После того, как «газовый» кризис был успешно преодолен, в Еврокомиссии заявили, что Украина выполняет все принятые на себя обязательства по транзитным поставкам газа.

В 20-х числах марта «Газпром» официально уведомил «Нафтогаз» о том, что он отказывается выполнять решение арбитража. Каждый день (начиная с 28 февраля – даты принятия решения в арбитраже) просрочки платежа в пользу «Нафтогаза» приводит к начислению пени «Газпрому» в размере 0,5 млн долл.

30 мая «Нафтогаз Украины» начал процесс принудительного взыскания с «Газпрома» долга в 2,6 млрд долл. в зарубежных судах. Процессы по взысканию уже начались в Англии, Швейцарии и Нидерландах. Среди интересуемых украинскую сторону активов уже оказались акции компаний-операторов газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2».