РФ, Саудовская Аравия, Венесуэла и Мексика не договорились о снижении нефтедобычи

Представители России, Саудовской Аравии, Венесуэлы и Мексики договорились о регулярных встречах и мониторинге нефтяных цен в ходе первых переговоров в четырехстороннем формате, однако не согласовали общую позицию по поводу необходимости сокращения добычи, сообщает Прайм.

Встреча с участием министра энергетики РФ Александра Новака и главы "Роснефти" Игоря Сечина прошла в закрытом режиме в гостинице Hayatt в Вене. Участники встречи отказались от обнародования совместного заявления по ее итогам. Заявления для прессы сделали "Роснефть" и министр иностранных дел Венесуэлы Рафаэль Рамирес.

"По своей динамике текущий масштаб падения цен на нефть в исторической ретроспективе соответствует проявлению мирового экономического кризиса. Однако мировая экономика и спрос на нефть растут. Также на рынке отсутствует критический дисбаланс спроса и предложения", - говорится в заявлении "Роснефти" по итогам встречи.

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Заседание состоялось во вторник, за два дня до встречи министров стран-экспортеров нефти (ОПЕК), на котором предстоит договориться о мерах по предотвращению дальнейшего снижения цены на нефть, которая уже упала на 27% в 2014 году из-за появления новых центров добычи.

Новая группа объединяет двух крупнейших экспортеров нефти, Россию и Саудовскую Аравию, сторонника сокращения добычи Венесуэлу и Мексику, которая не входит в ОПЕК. Стороны договорились о дальнейших четырехсторонних консультациях один раз в квартал, создав новый формат для обсуждения цены на нефть, который позволит вовлечь в процесс выработки решений страны, не входящие в ОПЕК.

В заявлении "Роснефть" ссылается на различные условия для сокращения добычи среди производителей нефти, что делает невозможным быстрое изменение уровня добычи в России, однако предупреждает, что страна способна предпринять "меры структурного характера с последствиями в среднесрочном и долгосрочном периоде".

Рамирес по итогам встречи заявил журналистам, что стороны обсуждали снижение уровня добычи, однако не пришли к конкретным решениям. Он заявил, что Венесуэла считает цену 100 долларов за баррель справедливой, а текущие цены слишком низкими. Министр нефти Саудовской Аравии Али ибн Ибрагим ан-Нуайми и министр энергетики Мексики Педро Хоакин Колдвелл отказались от заявлений.

Многие наблюдатели ожидали от России изъявления готовности снизить уровень добычи в случае если страны ОПЕК сделают то же самое. Однако Сечин заявил в интервью агентству Bloomberg по итогам встречи, что даже падение цены на нефть в 60 долларов за баррель не заставит Россию снижать уровень добычи. Цена в 60 долларов за баррель делает нерентабельными проекты сланцевой нефти в США.

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Доля стран ОПЕК и других производителей нефти падает благодаря росту добычи сланцевой нефти в США. В связи с этим многие аналитики подозревают Саудовскую Аравию в намеренной политике снижения цен на нефть с целью остановить развитие проектов по добыче в США. Другая теория, напротив, предполагает совместные действия США и Саудовской Аравии с целью ущемления интересов России и Ирана.