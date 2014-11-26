Цены на нефть продолжают снижаться

Цены на нефть снижаются в среду на фоне слабых экономических показателей азиатских стран.

Сегодня утром фьючерсы на Brent подешевели на $0,12 до $78,21 за баррель, а фьючерсы на WTI - на $0,02 до $74,07.

В экономике Японии началась рецессия, рост ВВП Индии в третьем квартале предположительно замедлился до 5 процентов с 5,7 процента во втором квартале, а южнокорейские эксперты предостерегли Банк Кореи от недооценивания риска дефляции, сообщает Рейтер.

"В экономике США все отлично, но почти все остальные страны испытывают трудности, рискуя снизить темп экономического роста. На мировом рынке нефти в 2014 году ожидается значительный избыток. ОПЕК будет непросто исправить ситуацию", - говорится в еженедельном отчете PIRA Energy Group.

Читайте такжеРФ, Саудовская Аравия, Венесуэла и Мексика не договорились о снижении нефтедобычи

Накануне совещания ОПЕК, которое пройдет в четверг, аналитики дают разнообразные прогнозы решения о добыче - от ее снижения на 1 миллион баррелей в сутки до сохранения нынешнего объема.

Читайте такжеFitch назвало страны, которые больше всего пострадают от дешевой нефти

"Учитывая укрепление доллара США и снижение прогнозов экономического роста, мы считаем, что ОПЕК предпримет какие-то действия. Непонятно только, смогут ли страны ОПЕК договориться сразу или только утвердят снижение добычи в начале будущего года", - написали аналитики Deutsche Bank в специальном отчете, посвященном совещанию.

Читайте такжеВо Всемирном банке допускают, что цены на нефть еще не достигли дна

Если страны ОПЕК не договорятся о значительном сокращении добычи, цена нефти может упасть до $60 за баррель, предполагают участники рынка.