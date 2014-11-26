Минэнергоугля дало добро на импорт электроэнергии из России

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины одобрило заявки компаний ДТЭК и «Энергомережа» на импорт электроэнергии из России.

Как сообщили УНИАН в министерстве, на согласование были поданы всего две заявки.

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Cогласно решению Совета национальной безопасности и обороны от 4 ноября «Об обеспечении энергобезопасности государства и неотложных мерах для стабильного проведения отопительного сезона», Минэнергоугля одобрило импорт электроэнергии из РФ с целью обеспечения надежного функционирования Объединенной энергосистемы Украины.

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